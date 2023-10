De violents combats au sol opposent lundi, à l'intérieur de la bande de Gaza, des combattants du Hamas à l'armée israélienne. Des chars de Tsahal ont atteint les abords de Gaza-ville, au 24e jour du conflit déclenché par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien en Israël.

Des chars de Tsahal ont atteint les abords de Gaza-ville, au 24e jour du conflit déclenché par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien en Israël. KEYSTONE

Depuis vendredi, Israël a intensifié ses bombardements sur le territoire palestinien et ses soldats y opèrent également au sol. Dimanche, l'Etat hébreu a même annoncé avoir augmenté le nombre de ses troupes et l'ampleur de ses opérations à l'intérieur du territoire, dans le but «d'anéantir» le Hamas.

«Plus de 600 cibles» ont été frappées ces dernières 24 heures, a annoncé lundi matin l'armée israélienne. Parmi celles-ci figurent «des dépôts d'armes, des dizaines de positions de lancement de missiles antichar, selon la même source.

Chars près de Gaza-ville

Peu auparavant, l'armée israélienne avait affirmé avoir tué dans la nuit «des dizaines de terroristes qui s'étaient barricadés dans des bâtiments et des tunnels et avaient tenté de les attaquer». Un avion guidé par des soldats au sol a visé un bâtiment «avec plus de 20 terroristes du Hamas à l'intérieur», a-t-elle ajouté. Le Hamas a fait état de «combats intenses» dans le nord de la bande de Gaza, sans donner de bilan.

Faute de journalistes sur place, il est impossible pour l'AFP d'en établir un de source indépendante. En cours de matinée, des témoins ont indiqué à l'AFP avoir vu «des dizaines» de chars israéliens entrer dans un quartier à la lisière de Gaza-ville, soit à 1,5 à 2 km à l'intérieur du territoire palestinien. «Ils ont coupé la route de Salahedine, reliant le nord au sud du territoire, et tirent sur tout véhicule qui y circule», a affirmé l'un d'eux.

Dans la bande de Gaza, où la situation humanitaire est «désastreuse» selon l'ONU, des milliers de bâtiments ont été rasés et plus de la moitié des 2,4 millions d'habitants ont été contraints de se déplacer. Trente-trois camions d'aide sont entrés dimanche à Gaza, soit le convoi le plus important depuis les premiers camions le 21 octobre, a rapporté l'ONU. Au total, 117 camions sont passés depuis cette date, selon un rapport publié lundi.

L'inquiétude humanitaire porte également sur la situation des hôpitaux de Gaza. Selon le Croissant-Rouge palestinien, les abords d'une de ses cliniques ont été bombardés à plusieurs reprises, mettant en péril les patients et les milliers de civils venus s'y réfugier. Israël accuse le Hamas de se servir des hôpitaux pour cacher armes ou combattants, ce que le Hamas dément.

Tension à la frontière avec le Liban

Les tensions sont également fortes à la frontière israélo-libanaise, où les échanges de tirs sont quasi-quotidiens entre Israël et des groupes armés pro-palestiniens, dont le Hezbollah.

La tension est aussi très vive en Cisjordanie occupée. Quatre Palestiniens ont été tués lundi à l'aube lors d'un raid de l'armée israélienne à Jénine (nord), d'après le ministère de la Santé local.

Selon cette même source, près de 120 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie par des tirs de soldats ou de colons israéliens depuis le 7 octobre.

ATS