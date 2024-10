Une personne a perdu la vie dans la nuit de lundi à mardi dans l'incendie d'un appartement à Locarno (TI). Une dizaine d'habitants ont en outre été évacués.

La cause de l'incendie n'a pas encore été déterminée, selon la police. (Photo d'archives) KEYSTONE

ATS

Le feu s'est déclaré vers une heure du matin au premier étage d'un immeuble d'habitation, indique mardi la police cantonale tessinoise. C'est à cet étage que la police a trouvé le corps sans vie.

L'identification formelle est encore en cours. La cause de l'incendie n'a pas non plus encore été déterminée, selon la police. Les habitants évacués ont été hébergés dans un centre de protection civile.

ceel, ats