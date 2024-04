Corrélation entre les salaires des patrons et la performance de l’entreprise

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

ATS

Les points forts du jour

SANTE : L'Office fédéral de la santé publique présente la nouvelle campagne de prévention LOVE LIFE «Préparez-vous». Elle fait partie du programme national «Stop au VIH, aux virus des hépatites B et C et aux infections sexuellement transmissibles» du Conseil fédéral. La campagne mise sur des recommandations personnalisées de protection et de test adaptées aux risques. Elle propose notamment un safer sex check, qui indique les options individuelles.

DEFENSE : Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) informe sur l'état d'avancement des travaux d'évacuation de l'ancien dépôt de munitions e Mitholz (BE). Il va indiquer les premiers enseignements tirés de deux fouilles effectuées sur place. Le DDPS veut évacuer l'ancien dépôt. Il part du principe que 3500 tonnes brutes de résidus de munitions, d'emballages et de ferraille se trouvent encore dans la montagne.

ENVIRONNEMENT : The Sea Cleaners dispose d'un nouveau bateau spécifique pour dépolluer les zones côtières ou lacustres, les mangroves, les rivières et les canaux. Il ne vise pas que les déchets en plastique, mais aussi les hydrocarbures et les huiles. L'ONG le présente jeudi à Genève, avant son départ pour la Malaisie.

HOCKEY : L'acte V de la finale des play-off est au programme ce soir dès 20h00. Les Zurich Lions reçoivent Lausanne pour une rencontre dont le vainqueur ne sera plus qu'à un succès du titre. Jusqu'ici, l'équipe qui jouait à domicile a toujours gagné. Aux Lausannois de faire mentir cette statistique.

AUJOURD'HUI C'EST... la Journée mondiale du paludisme, l'occasion de souligner la nécessité d'investir en faveur de la prévention de cette maladie. C'est aussi la journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC. Cette année, le thème retenu pour célébrer cette journée est «Le leadership», afin de souligner le besoin crucial de modèles féminins forts dans les carrières scientifiques, technologiques, techniques et mathématiques (STIM). Toutes les informations sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/multilateralism-for-peace-day

Vu dans la presse

SALAIRES : Malgré quelques exceptions, une corrélation entre les salaires des patrons de groupes suisses et la performance de l'entreprise est apparue l'année dernière. Cinq dirigeants des 29 entreprises les plus cotées à la bourse suisse ont payé la baisse de performance de leur entreprise par une baisse de salaire, indiquent les titres du groupe alémanique CH Media. L'ancien patron de Julius Baer, Philipp Rickenbacher, qui a perdu son emploi suite à des pertes de crédit, a été le premier à subir une baisse de salaire. Le patron de Swiss Re, Christian Mumenthaler, et celui de Novartis, Vasant Narasimhan, ont quant à eux reçu une augmentation de 90% suite à une hausse de la performance de leur entreprise.

IMPÔTS : Pas moins de 46% des couples mariés ont bénéficié d'un bonus de mariage l'année dernière. C'est la conclusion d'une analyse de l'Institut de politique économique de l'Université de Lucerne, basée sur 10'000 ménages, indique la NZZ. Selon cette étude, 29% des couples mariés ont été désavantagés par rapport aux couples de concubins en matière d'impôt fédéral direct. L'étude ne dit rien sur l'importance de la pénalité ou du bonus. L'analyse renforce, selon la NZZ, l'idée que les bonus sont plus nombreux que les pénalités pour les couples mariés.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023) : Le président américain Joe Biden annonce qu'il briguera un nouveau mandat lors de la présidentielle de 2024. Lors de son entrée en fonction en 2021, le démocrate était, à 78 ans, le président américain le plus âgé de l'histoire.

- Il y a un an (2023) : Décès de l'écrivaine alémanique Hanna Johansen (de son vrai nom Hanna Margarete Muschg) à l'âge de 83 ans. Cette romancière qui a été l'épouse de l'écrivain Adolf Muschg était aussi connue pour ses livres pour enfants.

- Il y a un an (2023) : Décès du chanteur et acteur américain Harry Belafonte, roi du calypso et défenseur des droits civiques ("Matilda», «Day-O», «Island in the Sun», «Jamaica Farewell», «Try to Remember» ou «Coconut Woman). Il avait 96 ans.

- Il y a 15 ans (2009) : Décès de l'actrice américaine Beatrice Arthur, la Dorothy de la série «Golden Girls» ("Les craquantes"). Elle était née le 13 mai 1922.

- Il y a 50 ans (1974) : La Révolution des oeillets renverse la dictature de Salazar au Portugal et met fin à treize ans de guerres coloniales.

- Il y a 75 ans (1949) : Naissance de l'ancien ministre français de l'économie et des finances Dominique Strauss-Kahn, directeur du FMI de 2007 à 2011. Une série d'accusations de délits sexuels a mis fin à sa carrière politique en 2011.

- Il y a 150 ans (1874) : Naissance du physicien italien Guglielmo Marconi, prix Nobel de physique 1909.

Le dicton du jour

«Saint-Marc mouillé au petit jour, c'est de la pluie pour tout le jour»

