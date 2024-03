Coup de massue pour l'aéroport civil de Sion

L'Etat du Valais ne développera pas davantage l'aéroport civil de Sion. L'objectif visant à transformer l'aéroport en un outil stratégique pour l'économie et le tourisme est abandonné.

Au terme de la période de consultation, le canton a décidé de ne pas poursuivre les démarches concernant l'avant-projet de loi portant sur la stratégie aéronautique cantonale et sur la création d'une société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Sion, indique-t-il mercredi dans un communiqué.

Les retours de la consultation montrent que la stratégie proposée n'obtient pas le soutien nécessaire à la poursuite d'un projet de cette ampleur, explique l'Etat du Valais. Les prises de position ont principalement porté sur la stratégie concernant l'aéroport, sans proposer de modifications significatives à l'avant-projet de loi.

Si la stratégie a été saluée par une partie des participants, des critiques ont été émises sur le développement même de l'aéroport et sur son impact environnemental. Les communes ont également remis en question leur participation financière au projet.

Au vu des résultats, le Conseil d'Etat a décidé de ne pas soumettre le dossier au Grand Conseil. La situation de l'aéroport restera inchangée. La ville de Sion restera titulaire de la concession d'exploitation d'un aérodrome régional et continuera d'exploiter l'infrastructure jusqu'au renouvellement de la concession en 2031.

Le canton subventionnera lui le déficit d'exploitation et d'investissement à hauteur de 50%. L'aéroport continuera à servir d'aérodrome de dégagement pour les forces aériennes suisses.

Outil de promotion

Suite au désengagement des forces aériennes en 2018, le Conseil d'Etat proposait d'exploiter l'aéroport de Sion en tant qu'outil de promotion et de développement économique et touristique pour le Valais, rappelle-t-il. Cet objectif est désormais abandonné.

Le projet prévoyait également de transformer l'aéroport en une plateforme d'innovation et de formation pour le déploiement de nouvelles technologies aéronautiques et aéroportuaires. Parallèlement, l'objectif était de réduire l'impact environnemental de son infrastructure et de ses activités et en privilégiant un trafic aérien mesuré et durable.

