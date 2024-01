Face à la profusion d'organisations d'aide à l'enfance en Valais, deux fondations ont décidé de les recenser dans un vaste répertoire et de créer des synergies jeudi à Sierre à l'occasion d'une journée pour l'enfance. Objectif à terme: éviter les doublons et gagner en efficacité.

Le Valais recense quelque 270 organisations dédiées à l'enfance. (Image d'illustration) ATS

Si les fondations donatrices vouées à l'enfance sont nombreuses, les organisations qui les sollicitent le sont plus encore. Fort de ce constat, Jean Zermatten et Fernand Nanchen, respectivement président des fondations donatrices Pralong et Mammina – qui «traitent chaque année des dizaines de demandes» – ont souhaité «éviter le saupoudrage pour donner mieux et davantage».

Les deux présidents se sont donc lancés donc un vaste recensement. Un travail de recherche étalé sur plus d'une année et effectué en collaboration avec un comité scientifique composé de la HES-SO Valais, de la Haute école pédagogique du Valais (HEPVS), de l'Institut international des droits de l'enfant (IDE) et du Centre interfacultaire en droits de l'enfant (CIDE) de l'Université de Genève, détaille Jean Zermatten pour Keystone-ATS.

Site réactualisé

Les nombreux repérages, vérifications et contacts ont permis d'identifier quelque 270 organisations oeuvrant pour l'enfance dans le canton. Trente sont des donatrices et 240 des bénéficiaires actives sur le terrain, dont 190 dans le Valais romand et 50 dans la partie germanophone.

De quoi créer un imposant répertoire unique qui sera mis en ligne le 1er février via un site en français et en allemand et dont le contenu sera réactualisé une fois par an. «Quasiment toutes les organisations ont accepté d'y figurer sauf une ou deux dont la volonté était de rester discrètes», précise Jean-Zermatten, ancien président du comité des droits de l'enfant à l'ONU.

Les organisations sont actives dans des domaines aussi divers que la violence, le harcèlement, le suicide, la sexualité, la délinquance, le sport, le divorce, la maladie ou encore la migration. Dans le répertoire, elles sont classées en six thématiques principales.

Nombreux doublons

Jeudi également, la journée cantonale «Pour l'enfance en Valais» réunira environ 200 personnes. La moitié représentera les organisations, l'autre des professionnels de la branche, notamment des services de l'Etat.

Au programme, plusieurs interventions dont une conférence de Stéphane Rossini, directeur de l'office fédéral des assurances sociales, sur le rôle de la société civile dans le soutien et la protection des enfants et de leurs familles. Une large place sera aussi laissée au réseautage afin «de créer une première brèche dans les silos où sont enfermées de nombreuses organisations» et «stimuler les rapprochements», relèvent les deux fondations.

Car les doublons sont «très nombreux». Pour y remédier, Jean Zermatten propose de s'inspirer de l'exemple de Accueil Aurore, L’EssentiElles et Point du Jour, trois organismes qui prennent en charge les victimes violences domestiques dans le Valais romand, et qui, l’été dernier, ont annoncé leur fusion pour donner naissance à la Fondation pour l’accueil des victimes de violences domestiques et de traite des êtres humains et leur accompagnement (FAVA)».

www.pour-lenfance-en-valais.ch

vs, ats