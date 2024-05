Quelque 300 personnes ont pris part ce week-end à Berthoud (BE) au congrès marquant la fondation du Parti communiste révolutionnaire (PCR) suisse. C'est une renaissance, 84 ans après l'interdiction du PC en Suisse, en 1940.

Les lectures du nouveau parti communiste révolutionnaire. ATS

ATS

Le nouveau Manifeste a été adopté à l'unanimité par les participants, indique dimanche un communiqué du PCR, réuni pendant trois jours dans la bourgade bernoise.

«Il est grand temps que le communisme révolutionnaire fasse son retour», déclare dans le communiqué Dersu Heri, secrétaire politique national.

Une «nouvelle génération de jeunes et de travailleurs» pointe. «La crise climatique et la pandémie, les guerres impérialistes et l'inflation favorisent les positions communistes», estiment ceux-ci: «Pour pouvoir réellement lutter contre le capitalisme, nous avons besoin du vrai marxisme. Celui-ci n'existe que dans le PCR».

Au total, 342 collégiens, apprentis, étudiants et travailleurs ont participé au congrès, relève le communiqué, écrit sans tournures inclusives contrairement à ceux d'autres partis de gauche.

«Le PCR lance ainsi son travail avec 320 membres fondateurs et plus d'une centaine de personnes intéressées. Un des objectifs sera de doubler le nombre de membres du parti d'ici l'année prochaine», précise-t-il.

Pour le retour du bolchévisme

Le communisme redevient aujourd'hui une perspective tangible, juge encore le nouveau parti qui se solidarise pleinement «avec le mouvement mondial d'occupation des universités contre le génocide israélien à Gaza. Le mouvement palestinien qui s'étend à toute vitesse est «un avant-coureur des explosions révolutionnaires à venir dans le monde entier».

Sereina Weber, secrétaire du PCR pour la Suisse romande, a conclu le congrès de manière très combative: «Luttez avec nous pour le renversement du capitalisme. Nous vous promettons que nous ferons tout pour le retour du bolchévisme en Suisse».

om, ats