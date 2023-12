Adopté samedi par le Conseil municipal, le budget 2024 de la Ville de Genève présente un déficit de 15,8 millions de francs. Majoritaire, la gauche a profité de prévisions fiscales plus favorables que prévu pour augmenter les charges, qui atteignent 1,356 milliard.

Le projet de budget initial affichait un déficit de 16 millions. Il se montait même à 28 millions avec les frais d'entretien des routes à caractère cantonal. Les charges atteignaient 1,344 milliard, en hausse de 57,5 millions, tandis que les revenus s'établissaient à 1,328 milliard (+ 64,5 millions).

Les dernières prévisions fiscales du canton apporté 23 millions de recettes supplémentaires, permettant de nouveaux arbitrages du Conseil administratif, les départements de la culture et de la cohésion sociale obtenant les parts les plus importantes. Les subventions augmentent ainsi 2% pour compenser l'inflation. Elles atteignent environ 300 millions.

Nouveaux postes

Soutenu par la gauche, majoritaire au sein du délibératif, l'exécutif a indexé les salaires de 2%, contre 1% prévu dans le projet initial. Il a ramené ce taux à 1,5% samedi en plénière, afin de s'aligner sur l'inflation.

La hausse des revenus permet de créer 129,2 postes, dont la moitié correspond à la municipalisation des crèches, un processus auquel le PLR et l'UDC se sont opposés. L'internalisation du nettoyage des toilettes publiques implique la création de 12 postes et celle des locaux de l'administration, 7,5 postes de nettoyeurs que le PLR voulait biffer.

Dette en hausse

En vain, la droite a tenté de faire passer des amendements pour réduire le déficit. Pour le PLR, le Centre, l'UDC et le MCG, les revenus fiscaux exceptionnels auraient dû aussi revenir à la classe moyenne par une baisse d'impôts. La droite a aussi déploré que le montant de la dette, qui grimpe à 1,929 milliard, ne soit pas réduit.

Au final, le budget 2024 de la première ville du canton présente des charges de 1,356 milliard et un déficit de 15,8 millions, les 12 millions pour l'entretien des routes d'importance cantonale étant cette fois inclus. Les investissements sont maintenus à 180 millions.

Le budget a été accepté peu après minuit par 49 oui (PS, Verts, Ensemble à gauche et le Centre), 24 non (PLR, UDC et MCG) et 1 abstention (indépendant).

za, ats