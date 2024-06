Le diocèse de Bâle a reçu depuis septembre dernier 120 annonces de cas suspects d'agressions sexuelles en son sein. La très grande majorité d'entre elles concerne cependant des personnes décédées (agresseurs ou victimes) ou des faits prescrits.

Les langues se délient, depuis la publication en septembre dernier par des historiens de l'Université de Zurich de recherches sur les abus dans l'Eglise catholique-romaine suisse. Cette étude avait recensé 1002 cas d'agressions sexuelles entre 1950 et aujourd'hui.

Depuis ces révélations, le diocèse de Bâle – qui recouvre dix cantons, dont le Jura et Berne – a poussé les recherches et la centrale d'enregistrement indépendante qu'il a mandatée a recueilli sur les neuf derniers mois 120 annonces de cas. Sur ce total, 76 dossiers ont été bouclés, et des recommandations transmises à l'évêque Felix Gmür.

Pas moins de 95% portent sur des suspects décédés, ou des cas prescrits – sur la période entre 1930 et 2010 – ou encore sur des dénonciations ne permettant d'identifier ni l'agresseur ni la victime.

Dans dix cas, le cabinet d'avocats mandaté par l'Evêché a formulé des demandes de réparation.

L'étude nationale présentée en septembre dernier avait souligné que importantes zones d'ombre subsistaient. Une deuxième étude a été lancée en début d'année, dont les résultats sont attendus pour 2027.

