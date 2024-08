Le Parc naturel régional de la Vallée du Trient (VS), de l'Arpille à la Cime de l'Est, propose désormais des balades sonores immersives et participatives. Le nouveau projet «Les voix de la goutte d'eau» propose une série de randonnées sous forme d'audios sur le thème de l'eau, similaires à des podcasts, que les visiteurs peuvent écouter tout en explorant les itinéraires proposés par le Parc.

La centrale de pompage-turbinage de Nant de Drance, dans la Vallée du Trient, fait partie d'un des sept itinéraires sonores proposés (archives). ATS

Le concept offre sept sentiers captivants qui invitent les promeneurs et/ou randonneurs à découvrir les multiples facettes de l'eau dans la région: source de vie, force créatrice, témoin de l'histoire, habitat naturel, ainsi que ses fonctions agricoles et hydroélectriques, écrivent les responsables du Parc mercredi dans un communiqué.

«L'idée est de disposer d'une suggestion d'itinéraires agrémentés de podcasts, permettant aux visiteurs d'avoir des éléments à observer sur le terrain, par conséquent de le voir et le ressentir différemment», explique Héline Premand, cheffe de projet pour le Parc naturel régional de la Vallée du Trient, citée dans le communiqué. Elle ajoute aussi avoir trouvé dans le concept de balade sonore une belle façon de «s'immerger» dans son environnement.

Des témoins, professionnels ou passionnés, ont prêté leur voix pour parler de ces différents sujets. L'idée est ainsi de «vivre l'expérience de la découverte de lieux à travers les explications des gens du coin, ressentir leur attachement à ces endroits, entendre l'expérience dans leur parole», est-il encore souligné.

Les contenus audios peuvent également être écoutés en tout temps, puisqu'on les trouve en ligne. Accessibles pour une écoute indépendante, ils permettent ainsi aux auditeurs de profiter de cette expérience immersive, où qu'ils soient.

