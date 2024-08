Dans le canton de Vaud, plusieurs communes éteindront tout ou partie de leur éclairage pour permettre à la population de mieux voir les étoiles filantes durant la nuit de lundi à mardi dans le cadre du projet Perséides. A Lausanne, le parc Bourget et le bois de Sauvabelin, ainsi que les principaux monuments seront dans le noir.

Plusieurs communes vaudoises vont éteindre leur lumière dans la nuit de lundi à mardi dans le cadre du projet Perséides (photo d'illustration). ATS

ATS

Chaque année, dans la nuit du 12 au 13 août, la pluie d’étoiles filantes des Perséides atteint son apogée. Le projet Perséides, porté par l’association du même nom, encourage les communes romandes à éteindre leur éclairage public pour mieux voir ce phénomène fascinant, soit 200 étoiles filantes à l’heure si les conditions sont optimales.

Trop souvent, ce spectacle est altéré par la pollution lumineuse. A Lausanne, ces mesures vont dans le sens de la réduction de la pollution lumineuse voulue par le nouveau Plan lumière, écrit la Ville, qui planifie une diminution de l’éclairage public. Objectif: diminuer la consommation d’énergie et protéger la biodiversité et la santé des Lausannois. Des démarches participatives sont en cours dans les quartiers qui seront fortement impactés.

L’objectif de la Ville est ainsi d’améliorer la visibilité des étoiles tout au long de l’année. Le projet Perséides participe à sensibiliser et expliquer les raisons et bienfaits de cette évolution.

Porter des couleurs claires

Hors capitale, la ville de Pully éteindra l'éclairage public dans la majorité des zones résidentielles. Des patrouilles de Police est lausannois seront présentes pour que la sécurité de tous soit garantie. Il est recommandé pour se déplacer à pied de porter des couleurs claires et de se munir d'une lampe de poche.

A l'Ouest, les communes de Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Renens, St-Sulpice et Villars-Sainte-Croix, ainsi que huit communes de la région invitent également leurs habitants à observer les étoiles filantes. De samedi à mardi, l'éclairage public sera éteint ou partiellement éteint.

Les communes encouragent également les entreprises, commerces et particuliers à faire de même. Des activités et excursions nocturnes seront proposées. Prudence oblige, les feux de circulation resteront en fonction et la Police de l'ouest lausannois invite les automobilistes à rouler à une vitesse abaissée.

Téléscopes et planétarium

La Ville de Nyon, qui dispose également d'un plan Lumière, éteindra intégralement son éclairage public dans la nuit de lundi à mardi. Elle propose diverses activités dont des transats et kits d'observation du ciel avec téléscopes à l'esplanade des Marroniers, ainis qu'un planétarium itinérant à celle du Château.

Le Projet Perséides est né du constat que l'éclairage artificiel occulte le ciel. La Voie lactée elle-même est devenue presque invisible, tout comme les pluies d'étoiles filantes. Or, le ciel nocturne et l'obscurité revêtent une importance scientifique, culturelle, écologique et spirituelle. Ainsi est née l'idée de rendre la nuit aux Européens, une fois par année à date fixe, le 12 août, au maxima de la pluie des Perséides.

nt, ats