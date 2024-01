Des milliers de gens n'auront plus de subsides

Pour 2024, les cantons ont réévalué les droits aux prestations complémentaires. Des dizaines de milliers de personnes percevant une faible rente recevront moins, voire plus du tout, de subsides. La raison en est une réforme de 2019.

Depuis le 1er janvier, des dizaines de milliers de personnes ayant une faible rente AVS ou AI doivent se contenter de moins de prestations complémentaires. Le Parlement a relevé les obstacles pour y avoir droit. KEYSTONE

Les opposants à la 13e rente AVS font régulièrement référence aux prestations complémentaires. Celles-ci doivent permettre aux retraités* dont les rentes AVS sont trop basses de vivre dignement. Cela serait plus efficace que de verser une 13e rente à tous, y compris aux retraités qui ont une bonne situation financière.

Mais au début de l'année 2024, trois mois avant que la Suisse ne vote sur la 13e rente AVS, des milliers de personnes ont perdu leur droit aux prestations complémentaires (PC) et des dizaines de milliers reçoivent moins qu'auparavant.

La raison en est la réforme des PC de 2019, entrée en vigueur en 2021, mais que le Conseil fédéral n'a rendue effective qu'en 2024 avec une période de transition.

100'000 francs de fortune? Dommage!

L'une des nouveautés les plus importantes est que le droit aux prestations complémentaires s'éteint lorsque la fortune atteint ou dépasse 100'000 francs - indépendamment du montant de la rente AVS des personnes concernées. Pour les couples mariés, le seuil est fixé à 200'000 francs.

Ce n'est que lorsque la fortune est tombée en dessous du seuil que les bénéficiaires de l'AVS peuvent à nouveau demander des PC. Il ne suffit pas de donner de l'argent. Le service compétent veut voir les justificatifs de l'utilisation de l'argent avant d'accorder une nouvelle augmentation de la rente, explique «Der Beobachter» à la demande d'une personne concernée.

En outre, les loyers maximaux en dessous desquels les caisses de compensation cantonales accordent des PC sont plus élevés. La limite dépend de la région où l'on habite. La réforme entraîne à la fois des dépenses supplémentaires et des économies, écrit la Confédération sur son site Internet. La réforme coûtera 28 millions de francs à la Confédération, mais les cantons économiseront 429 millions de francs d'ici 2030.

60'000 reçoivent moins, 8000 plus rien

Des dizaines de milliers de personnes sont concernées par cette réduction. Beaucoup recevront moins de prestations complémentaires à partir de 2024, certains ne recevront plus rien du tout.

Le canton de Berne a supprimé les PC à 1000 retraités* et les a réduites à 11'000, comme l'a recueilli le «Blick». En revanche, 4000 bénéficiaires* peuvent se réjouir d'une augmentation. Ceci parce que certains postes de dépenses ont été examinés de plus près. Ainsi, pour les primes d'assurance maladie, les coûts effectifs sont relevés et non plus un forfait.

En Argovie, environ 700 personnes ne reçoivent donc plus de PC, dans le canton de Fribourg ce sont 405, en Valais 301 et à Bâle-Ville 253. La Conférence suisse des institutions d'action sociale prévoit que dans toute la Suisse, 70'000 personnes de moins recevront des prestations complémentaires versées. Environ 8000 perdront complètement leur droit, deux tiers d'entre elles seraient des rentiers* AVS, un tiers des bénéficiaires* AI.

«Remède» à la 13e rente AVS

Pour certains, la perte financière ne s'élève qu'à quelques francs. Mais pour d'autres, elle peut atteindre 200 à 300 francs par mois. La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a confirmé qu'elle s'engagerait pour des prestations complémentaires suffisantes si l'initiative pour une 13e rente AVS était rejetée. Plusieurs politiciens bourgeois s'expriment également dans ce sens.

La conseillère aux États Brigitte Häberli-Koller (centre/TG), le conseiller national Olivier Feller (PLR/VD), le chef du groupe parlementaire UDC Thomas Aeschi (ZG) et Melanie Mettler (PVL/BE) l'ont fait savoir lors d'une conférence de presse. Mais pour eux, il est également important que les votants rejettent la 13e rente AVS le 3 mars prochain.