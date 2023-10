Des surprises et un séisme politique en Suisse romande

Des surprises ont marqué les élections fédérales de dimanche en Suisse romande. A Neuchâtel, le conseiller aux Etats Philippe Bauer (PLR) est évincé. Dans le canton de Vaud, fait rarissime, le conseiller national Pierre-Yves Maillard (PS) est élu au premier tour aux Etats. Et à Genève, Mauro Poggia (MCG) se trouve en tête du premier tour de l'élection du Conseil des Etats. Dans le Jura, c'est Le Centre qui est bouté hors du Conseil national.

La surprise est de taille à Neuchâtel: grand favori, le sénateur PLR Philippe Bauer n'a pas été réélu. KEYSTONE

La surprise est de taille à Neuchâtel: grand favori, le sénateur PLR Philippe Bauer n'a pas été réélu. C'est le conseiller national socialiste Baptiste Hurni qui entre aux Etats. La Verte Céline Vara conserve son siège.

L'élection se joue à la proportionnelle à Neuchâtel. En nombre de suffrages, Philippe Bauer est toutefois arrivé aussi en 3e position, derrière Baptiste Hurni et Céline Vara. Le bon score du conseiller national Fabien Fivaz avec 9304 voix a aussi permis d'alimenter les suffrages en faveur de la liste des Verts.

Dans le canton de Vaud, le conseiller national Pierre-Yves Maillard (PS) a été élu au premier tour au Conseil des Etats. Avec 52,3% des suffrages, il a atteint la majorité absolue. Le PLR Pascal Broulis finit en 2e position. Un second tour aura lieu le 12 novembre.

Le PS a ainsi reconquis le siège de Géraldine Savary perdu il y a quatre ans au profit de la Verte Adèle Thorens.

A Genève, le MCG Mauro Poggia a fait sensation en virant en tête du premier tour de l'élection du Conseil des Etats. Il précède les deux candidats sortants de gauche, la Verte Lisa Mazzone et le socialiste Carlo Sommaruga. L'UDC Céline Amaudruz se place quatrième, loin devant la PLR Simone de Montmollin.

A moins d'un coup de théâtre avant mardi midi, délai fixé pour le dépôt des candidatures, c'est le duo composé de Mauro Poggia et Céline Amaudruz qui défendra les couleurs de la droite au 2e tour le 12 novembre.

Séisme politique dans le Jura

Pour le Conseil national, la progression de l'UDC qui a marqué les élections fédérales de dimanche n'a pas épargné la Suisse romande, avec un séisme politique dans le canton du Jura. L'UDC y boute Le Centre hors de la Chambre du peuple. La députation jurassienne comptera le socialiste sortant Pierre-Alain Fridez et l'UDC Thomas Stettler.

L'apparentement PLR-UDC a donc parfaitement fonctionné au détriment du Centre qui, pour la première fois depuis l'entrée en souveraineté, n'est pas parvenu à conserver son siège laissé vacant avec le départ du sortant Jean-Paul Gschwind.

Le socialiste sortant Pierre-Alain Fridez, qui avait obtenu une dérogation pour briguer un 4e mandat, a terminé en tête avec 6665 suffrages. Le candidat UDC a lui recueilli 4380 suffrages. Le Centre rate de peu la 2e place, pénalisé par les apparentements.

UDC gagnante à Fribourg

A Fribourg, l'UDC sort gagnante du renouvellement du Conseil national. Avec l'élection de son chef de file au Grand Conseil Nicolas Kolly, le parti a repris, au détriment de la socialiste sortante Ursula Schneider Schüttel, le siège perdu en 2019.

Le triomphe de l'UDC a été complété par la première place de Pierre-André Page, le mieux élu parmi les sept conseillers nationaux fribourgeois. Il accomplira un troisième mandat à Berne.

Dans le canton de Genève, l'UDC confirme sa progression aux élections cantonales du printemps en remportant 14,2% des suffrages. Elle arrive troisième, derrière le PS qui, avec 17,59% des suffrages, récupère le troisième siège perdu en 2019. Second parti cantonal dimanche, le PLR obtient 15,35% des voix et conserve ses deux sièges.

Les Vert-e-s obtiennent 12,14% des voix et perdent un siège, après en avoir gagné deux en 2019. Avec 5,16% des suffrages, les Vert'libéraux et le parlementaire Michel Matter perdent leur unique siège gagné en 2019. Egalement perdante, la gauche radicale ne parvient pas à conserver son seul siège à Berne.

Le MCG remporte deux sièges au Conseil national, après y avoir siégé de 2011 à 2019. Le parti anti-frontaliers, qui s'est renforcé aux élections cantonales du printemps, a séduit 9,75% de l'électorat genevois dimanche.

L'UDC de retour à Neuchâtel

A Neuchâtel, après quatre ans d'absence, l'UDC est à nouveau représentée au Conseil National au détriment du popiste Denis de la Reussille. C'est l'agriculteur Didier Calame, premier de la liste UDC, qui entre sous la Coupole fédérale. Cette première place est aussi une surprise car elle semblait revenir au président du parti Niels Rosselet-Christ.

En Valais, pas de changement dans la députation valaisanne au Conseil national. Les huit sortants – trois centristes, deux UDC, un PS, un PLR et un Vert – repartent pour un tour.

Dans le canton de Vaud, la députation au Conseil national subit un coup de sac et connaîtra cinq nouveaux visages. Chaque parti enregistre des changements. Côté gagnants, le PS, l'UDC et Le Centre remportent chacun un siège. Côté perdants, le PLR, les Verts et Vert'libéraux en lâchent chacun un.

Les 19 sièges vaudois seront répartis ainsi: six pour le PS (contre 5 en 2019), quatre pour l'UDC (3), quatre pour PLR (5), trois pour les Verts (4), un pour les Vert'libéraux (2) et un pour Le Centre (0), récupérant ainsi le siège perdu en 2019. La gauche radicale échoue à nouveau, elle, à regagner la Chambre du peuple.

ch, ats