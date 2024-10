A Genève, la secrétaire générale par intérim et le directeur administratif et financier de la Fondation officielle de la jeunesse (FOJ) ont été suspendus temporairement. En cause, des hausses de salaires qui auraient été accordées en dehors du cadre procédural.

A Genève, deux responsables de la Fondation de la jeunesse (FOJ), l'institution qui gère notamment l'hébergement en foyer des enfants en difficulté, ont été suspendus (image prétexte). ATS

SDA / ATS ATS

Ces suspensions révélées vendredi par La Tribune de Genève ont été confirmées à Keystone-ATS par Marc Nobs, président du Conseil de fondation de la FOJ. Un audit externe sera lancé d'ici quelques semaines pour éclaircir la situation. En attendant les conclusions de cet audit les hauts cadres sont suspendus.

Ces deux personnes auraient accordé des reclassements à une cinquantaine de collaborateurs ainsi qu'à eux-mêmes sans respecter la procédure. Il s'agirait d'une «négligence», selon M. Nobs, qui précise que cette hypothèse reste à vérifier.

La FOJ compte près de 600 collaborateurs. Cette fondation de droit public est liée au canton par un contrat de prestation. Son objectif est de favoriser le développement psycho-social des enfants, des adolescents et des jeunes en difficulté. Elle propose notamment des hébergements en foyer pour les mineurs qui doivent être éloignés de leur famille en raison de maltraitance ou de négligence.

tb, ats