Dix cantons connaîtront un second tour pour élire leurs sénateurs

Un second tour de scrutin doit avoir lieu dans dix cantons, pour repourvoir les quinze sièges restants au Conseil des Etats. C'est le cas dans tous les cantons romands sauf à Neuchâtel et dans le Jura, où l'élection s'est jouée à la proportionnelle. Les derniers élus seront connus le 19 novembre.

Dimanche, 31 sièges ont été repourvus à la Chambre des cantons. En Suisse alémanique, 23 sortants ont obtenu la majorité absolue, de même que trois nouveaux. KEYSTONE

Dimanche, 31 sièges ont été repourvus à la Chambre des cantons. En Suisse alémanique, 23 sortants ont obtenu la majorité absolue, de même que trois nouveaux.

En Suisse romande, seul Pierre-Yves Maillard (PS/VD) a passé la rampe à l'issue du premier tour de scrutin. Le canton de Neuchâtel sera lui représenté par la sortante Céline Vara (Vert-e-s) et Baptiste Hurni (PS). Celui du Jura par les sortants Charles Juillard (Centre) et Mathilde Crevoisier Crelier (PS).

Suspense à Genève

Dans les autres cantons romands, le suspense est de mise à Genève. Un des deux sortants, entre Lisa Mazzone (Vert-e-s) et Carlo Sommaruga (PS), risque de ne pas passer la rampe.

Mauro Poggia (MCG) a créé la surprise en occupant la première place. Céline Amaudruz (UDC) se place quatrième, loin devant la candidate PLR Simone de Montmollin, et a déjà annoncé se lancer dans un second tour au côté de Mauro Poggia. Pour la première fois, aucun candidat PLR ou centriste ne devrait être présent au second tour.

A Fribourg, la centriste Isabelle Chassot, présidente de la commission d'enquête parlementaire sur Credit Suisse, n'a pas atteint la majorité absolue non plus. Elle devance la sortante PLR Johanna Gapany et l'UDC Pierre-André Page. Alizée Rey (PS), arrivée quatrième, représentera la gauche au second tour.

Le Valais connaît aussi un ballottage général, même si le Centre est bien parti pour conserver son hégémonie. Beat Rieder et Marianne Maret terminent en tête. Philippe Nantermod (PLR) a déjà annoncé se présenter au deuxième tour, mais pas Jean-Luc Addor (UDC).

Sur Vaud, le deuxième siège est convoité par l'ancien ministre PLR Pascal Broulis. Il devra affronter le Vert Raphaël Mahaim.

Second tour à Berne?

Au Tessin, Marco Chiesa (UDC), le président du parti, n'a pas réussi non plus à passer la rampe dès le premier tour. Suivent Fabio Regazzi (Centre), Alex Farinelli (PLR), Greta Gysin (Vert-e-s) et Bruno Storni (PS). Celui-ci est en mauvaise posture pour sauver le siège laissé vacant par la socialiste Marina Carobbio.

A Berne, le PS est par contre en bonne voie pour garder son siège. Flavia Wasserfallen (PS) est arrivée en tête devant Werner Salzmann (UDC) mais sans qu'aucun n'atteigne la majorité absolue. Il n'est toutefois pas sûr qu'un second tour ait lieu, si les autres candidats en lice devaient se retirer. L'écologiste Bernhard Pulver est arrivé troisième, loin derrière.

A Zurich, un deuxième tour est en revanche assuré pour savoir qui succédera au libéral-radical Ruedi Noser. La représentante de ce parti, Regine Sauter, est devancée par l'UDC Gregor Rutz. Tiana Moser (PVL) arrive ensuite.

A Schaffhouse, le sortant Thomas Minder (Ind.) n'a pas obtenu la majorité absolue non plus. Il se place même en troisième position, derrière le socialiste Simon Stocker.

En Argovie et à Soleure aussi, il n'y a plus qu'un siège qui est à repourvoir. Dans ces deux cantons, un duel entre l'UDC et le PS s'annonce au second tour. Dans le premier, l'UDC Benjamin Giezendanner est favori pour battre la socialiste Gabriela Suter. Dans le second, Franziska Roth (PS) et Christian Imark (UDC) terminent au coude-à-coude pour reprendre le siège vacant du socialiste Roberto Zanetti.

kigo, ats