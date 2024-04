Les Vert'libéraux réunis en assemblée des délégués samedi à Bienne ont balayé les initiatives du Centre et du PS visant respectivement à freiner les coûts de la santé et limiter les primes maladie. La première est jugée trop rigide, l'autre trop chère.

Le président du PVL Jürg Grossen a été réélu samedi à Bienne. sda

ATS

Les deux textes soumis à votation le 9 juin ont recueilli moins de 10 voix chacun parmi les délégués du PVL, contre plus de 120 oppositions.

L'initiative sur le «frein aux coûts» ne précise pas comment atteindre ce but, critique le parti dans un communiqué. Le texte du Centre propose un mécanisme trop rigide qui se concentre uniquement sur les coûts, rendant le recours aux prestations médicales dépendant de la conjoncture économique plutôt que de la santé, poursuit le PVL.

Bien qu'ils soient conscients de la problématique des coûts de la santé en constante hausse, les Vert'libéraux ne veulent pas d'un texte qui cherche à limiter les coûts sans solution pour rendre la prise en charge plus efficiente. Ils soutiennent par contre le contre-projet qui permet au Conseil fédéral de fixer tous les quatre ans des objectifs de coûts et de qualité pour le système de santé et d'ajuster les tarifs si besoin, précisent-ils.

Initiative PS trop chère

Le PVL est tout aussi opposé à l'initiative socialiste demandant que les primes maladie n'excèdent pas 10% du revenu. La classe moyenne a certes «besoin d'un allégement», mais «transférer la charge financière des cantons au gouvernement fédéral n'est pas viable», juge le parti.

Trop lourd pour les finances fédérales, le texte n'est pas efficace pour aider les plus démunis et pourrait même inciter à une explosion des coûts, critiquent les Vert'libéraux. Ils soutiennent par contre le contre-projet indirect.

De plus, le parti de Jürg Grossen balaie sans opposition et avec une abstention l'initiative «Pour la liberté et l'intégrité physique» qu'il juge «dangereuse». La protection de l'intégrité physique est déjà un droit fondamental inscrit dans la Constitution, personne ne pouvant actuellement être vacciné sans son consentement. De plus, les implications de l'initiative sur le travail de la police et de la justice sont floues, critiquent encore les Vert'libéraux.

En revanche, le parti déclare dans le communiqué soutenir «clairement et unanimement» la loi sur l'électricité. Selon le président du parti, Jürg Grossen, le texte représente « une opportunité exceptionnelle» de renforcer parallèlement la sécurité de l'approvisionnement électrique et la protection du climat.

Les «incitations pertinentes» que contient le texte permettront de mettre en place des «mesures d'efficacité énergétique cohérentes», selon le parti. A travers cette loi, le développement des énergies renouvelables et du stockage d'énergie sera accéléré, salue encore le PVL qui estime que le texte renforcera considérablement la résilience du système énergétique suisse.

Trio féminin à la vice-présidence

Enfin, à l'occasion de cette assemblée, les délégués vert'libéraux ont réélu Jürg Grossen à la tête du parti. Ils ont aussi reconduit une des vice-présidentes, Melanie Mettler. La conseillère nationale vaudoise Céline Weber et la conseillère nationale de Bâle-Ville Katja Christ ont elles été nouvellement élues pour compléter le trio féminin de la vice-présidence. Elles remplacent le Genevois Michel Matter, qui n'a pas été réélu au Conseil national lors des élections fédérales de l'automne dernier.

olpe, ats