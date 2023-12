Elisabeth Baume-Schneider se réjouit de reprendre le DFI

Le changement de département n'est «pas une fuite», mais une «possibilité», a dit Elisabeth Baume-Schneider vendredi devant les médias. La ministre socialiste quitte le Département fédéral de justice et police pour celui de l'Intérieur dès janvier. «Je me réjouis de reprendre la responsabilité.» Et de rappeler son parcours dans le social. Ses études, son métier, son expérience au gouvernement sont tous dirigés vers ce domaine, a rappelé la Jurassienne.

