blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les dépenses de l'armée reviennent jeudi sur la table du Conseil des Etats. ats

Les points forts du jour

SANTE : Le National se penche jeudi sur le dossier électronique du patient (DEP). Le Conseil fédéral demande une enveloppe de 30 millions de francs pour assurer son financement jusqu'à l'application de sa révision complète. Ce soutien transitoire devrait entrer en vigueur à la fin 2024. La révision totale est en cours. Lors de la consultation, tous se sont accordés sur le fait que le DEP doit aller de l'avant. Seule l'UDC y est opposée, estimant que le projet est «une conception d'Etat absolutiste qui porte atteinte à la liberté individuelle».

ARMEE : Les dépenses de l'armée reviennent jeudi sur la table du Conseil des Etats. Les sénateurs examineront une motion du conseiller aux Etats Werner Salzmann (UDC/BE), qui demande de revoir les dépenses de l'armée à la hausse tout en respectant le frein à l'endettement. Le Bernois propose notamment de considérer les dépenses militaires comme des dépenses extraordinaires. Bien qu'opposée à une hausse des dépenses militaires, la gauche pourrait soutenir le texte afin d'éviter des coupes douloureuses dans d'autres domaines.

UKRAINE : Les dirigeants européens des 27 pays de l'Union européenne doivent convaincre jeudi le premier ministre hongrois Viktor Orban d'accepter que l'UE ouvre des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et de renoncer à son veto sur une aide cruciale à ce pays en guerre. Viktor Orban l'a encore dit mercredi devant son parlement: les Européens feraient une «terrible erreur» s'ils acceptaient, lors de ce sommet à Bruxelles, d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Ukraine. «Nous devons l'empêcher même si les 26 autres membres sont d'une autre opinion», a-t-il martelé.

REGIONAL : Le Cartel intersyndical genevois de la fonction publique s’apprête à manifester devant le Parlement qui débat du projet de budget. A Villars-du-Glâne (FR), le nouveau directeur général de Cremo Ralph Perroud donnera un point de presse 100 jours après son entrée en fonction.

FOOTBALL : Le Servette de Genève doit disputer jeudi soir son dernier match de la phase de poules de la Ligue Europa de football sur le terrain du Slavia Prague. Ce match «pour beurre» ne changera rien à la situation des Genevois, qui sont déjà qualifiés pour les seizièmes de finale de la Conference League. Lugano terminera également son pensum en phase de poules de la Conference League. Les Tessinois, déjà éliminés, recevront les Turcs du Besiktas Istanbul à Zurich.

HOCKEY SUR GLACE : Pour l'équipe de Suisse, le tournoi à domicile de l'Euro Hockey Tour à Zurich est une occasion de redorer son blason. La sélection helvétique avait connu un naufrage au dernier tournoi en Finlande en novembre avec trois défaites en autant de matches. Elle affrontera dès jeudi successivement la Suède, la République tchèque et la Finlande.

Vu dans la presse

CONSEIL FÉDÉRAL : Après le refus du PS de soutenir la candidature de l'écologiste Gerhard Andrey à l'élection au Conseil fédéral mercredi, le président des Vert-e-s Balthasar Glättli estime jeudi dans la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger que son parti ne doit plus rien aux socialistes. «Nous devons nous débrouiller tout seuls», lâche-t-il. Le choix du PS libère les Vert-e-s «des faux-semblants», estime le conseiller national zurichois. Grâce à la «clarté bienfaisante» des socialistes, «nous pouvons, en toute sérénité, nous demander si, à une prochaine occasion, nous allons aussi accepter un siège au Conseil fédéral aux dépens du PS», ajoute-t-il.

CONSEIL FÉDÉRAL BIS : Au lendemain de l'élection du Conseil fédéral, des parlementaires centristes font pression dans la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger de jeudi pour que leur parti attaque la prochaine vacance d'un siège du PLR à l'exécutif fédéral. «Si [le ministre des affaires étrangères Ignazio] Cassis se retire en cours de législature, notre parti doit se lancer», déclare dans les journaux le conseiller aux Etats grison Stefan Engler. Le Centre a ménagé le PLR lors des élections de mercredi, seulement parce qu'il ne voulait pas révoquer des conseillers fédéraux en fonction, indique le conseiller national soleurois Stefan Müller-Altermatt. «En cas de vacance du PLR, nous devons attaquer».

FUSILLADE : L'auteur présumé des tirs qui ont fait deux morts lundi à Sion tente de se justifier dans une vidéo, que Le Nouvelliste a reçue deux jours après les faits. Pendant une heure et 20 minutes, tantôt calme, tantôt énervé, le Valaisan de 36 ans se filme sur un lit, affirmant qu'"il y a une personne qui dit des conneries sur moi depuis des années», écrit le journal jeudi. «Ça a duré vingt ans avant que cela m'énerve à ce point. C'est terminé», ajoute-t-il. Accusé d'être un harceleur, le suspect inverse les rôles, se disant victime de harcèlement: «Dès l'école, on m'a toujours emmerdé». Il voit dans le rejet de ses plaintes judiciaires la preuve que la justice s'est liguée contre lui. «Madame est toujours la victime. C'est une justice de merde».

MÉTÉOROLOGIE : L'Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse n'avait jamais vu autant de pluie que ces deux derniers mois, indiquent jeudi 24 Heures et la Tribune de Genève. Il a plu presque tous les jours du 1er au 25 novembre, puis à nouveau depuis le début décembre. «Au nord des Alpes et en Valais, il est tombé à certains endroits deux fois, voire trois fois plus de pluie qu'habituellement en novembre», explique dans les journaux Elie Kirchner, météorologue à MétéoSuisse. Presque toutes les stations météorologiques du nord des Alpes ont enregistré des «valeurs records», ajoute le prévisionniste. Depuis le 15 octobre, il est tombé 334 millimètres de pluie à Sion, 377 mm à Fribourg, 478 mm à Genève et même 572 mm à Pully (VD). Un millimètre de pluie correspond à 1 litre d'eau par mètre carré, précisent les journaux.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2018) : la première grève climatique de Suisse rassemble environ 500 personnes à Zurich.

- Il y a 5 ans (2018) : l'Allemagne légalise un «troisième genre» sur les certificats de naissance, faisant du pays un précurseur en Europe dans la reconnaissance des personnes intersexes.

- Il y a 10 ans (2013) : décès de l'acteur irlandais Peter O'Toole, ("Lawrence d'Arabie"). Il était né en 1932.

- Il y a 10 ans (2013) : la Chine devient la troisième nation à réussir un alunissage en douceur après les Etats-Unis et l'ex-URSS avec sa sonde spatiale Chang'e-3.

- Il y a 15 ans (2008) : à Bagdad, le journaliste irakien Mountazer al-Zaïdi lance ses chaussures sur le président américain Georges W. Bush, qui les évite de justesse

- Il y a 35 ans (1988) : naissance de l'actrice et chanteuse américaine Vanessa Anne Hudgens.

- Il y a 45 ans (1978) : naissance de l'ancienne joueuse de tennis suisse Patty Schnyder.

- Il y a 95 ans (1928) : l'écrivain D. H. Lawrence publie son roman «L'Amant de Lady Chatterley». Ce livre d'adultère et d'amour est considéré comme l'une des premières œuvres sérieuses de la littérature mondiale dans laquelle la sexualité humaine est présentée de manière détaillée et explicite.

- Il y a 520 ans (1503): naissance de l'astrologue français Michel de Nostredame, dit Nostradamus. Il est mort le 2 juillet 1566.

Le dicton du jour

«Quand à Sainte-Odile tombe la neige, le gel est souvent du cortège».

bas, ats