Ces conditions strictes que les villes candidates doivent remplir

La Suisse a remporté l'Eurovision 2024 et le pays accueillera donc le concours en 2025. Les plus grandes villes suisses ont déjà manifesté leur intérêt pour l'organisation de l'événement, mais la SSR a posé des conditions strictes que les villes candidates doivent remplir.

L'artiste biennois Nemo a remporté la finale de la 68e édition du concours de l'Eurovision le samedi 11 mai 2024. KEYSTONE

fts/trad Marc Schaller

Certaines villes suisses, dont Zurich, Bâle, Berne, Bienne, Genève et Saint-Gall, ont exprimé leur intérêt pour l'accueil du Concours Eurovision de la Chanson. Le temps presse, car l'événement aura lieu en mai 2025. La SSR a donc établi des critères stricts que les villes doivent remplir pour espérer être choisie.

Dans une interview accordée au «Tages-Anzeiger», Edi Estermann, porte-parole de la SSR, a détaillé les critères de sélection de la ville hôte de l'Eurovision 2025.

La première exigence concerne les infrastructures. La ville hôte devra disposer d'un réseau de transports publics efficace et d'un aéroport facilement accessible pour accueillir les milliers de visiteurs et artistes attendus. De plus, elle devra offrir une capacité d'hébergement suffisante pour loger tous ces invités.

Un autre point crucial est la salle qui accueillera l'événement principal. Elle devra non seulement être spacieuse mais aussi capable de supporter une charge utile impressionnante de 250 tonnes pour supporter les éclairages et les installations techniques nécessaires.

Vers un appel d'offres?

Un autre point important: la ville hôte devra mettre la main à la poche. Les éditions précédentes ont coûté entre 10 et 70 millions de francs. «La ville hôte devra supporter une grande partie des coûts. Il faudra fouiller profondément dans ses poches», a prévenu Edi Estermann.

Pour sélectionner la ville hôte idéale, la SSR envisage de mettre en place un appel d'offres. Ce choix s'explique par les retombées économiques importantes que l'événement génère pour la ville organisatrice. Hôtels, restaurants, commerces et fournisseurs locaux profitent pleinement de l'afflux de visiteurs et de la visibilité internationale offerte par la compétition.

Au-delà de l'aspect financier, la SSR n'exclut pas de repenser le format du concours. L'événement, créé en Suisse en 1956, pourrait évoluer.