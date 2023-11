Un an après son échec à l'élection au Conseil fédéral, la socialiste Eva Herzog sera probablement élue le 4 décembre à la présidence du Conseil des Etats. Agée de 61 ans, l'ancienne ministre des finances de Bâle-Ville siège aux Etats depuis quatre ans.

Lors des élections fédérales du 22 octobre. Eva Herzog a été brillamment réélue au premier tour avec environ six fois plus de voix que son concurrent du Centre. KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Eva Herzog souhaite profiter de son année de présidence pour en faire «une plateforme pour une Suisse urbaine et ouverte sur le monde». «Il me tient à coeur d'attirer l'attention sur la Suisse moderne, ouverte et urbaine», a-t-elle déclaré à Keystone-ATS.

Lors des élections fédérales du 22 octobre. Eva Herzog a été brillamment réélue au premier tour avec environ six fois plus de voix que son concurrent du Centre. Aucun candidat aux Etats à Bâle-Ville n'avait obtenu un résultat aussi net depuis Carl Miville il y a 40 ans.

Relations avec l'UE

Eva Herzog est entrée au Conseil des Etats en 2019. Elle a succédé à Anita Fetz. Parmi les thèmes qui lui tiennent à coeur figurent les relations de la Suisse avec l'UE, la régulation des banques, le noeud ferroviaire de Bâle ainsi que la formation, la recherche et l'innovation. Elle a récemment plaidé pour que les villes soient intégrées aux négociations avec l'UE.

En 2022, Eva Herzog s'est portée candidate à la succession de Simonetta Sommaruga au Conseil fédéral. Elle a été battue au troisième tour de scrutin par Elisabeth Baume-Schneider (PS/JU). Suite à l'élection de la Jurassienne, Eva Herzog a obtenu le siège de vice-présidente du Conseil des Etats.

Dette réduite et baisse des impôts

Avant son élection aux Etats, Eva Herzog a été ministre des finances de Bâle-Ville de 2005 à 2019. On dit qu'elle était «l'alpha et l'omega» de l'exécutif, pourtant en majorité masculin. Profitant d'une bonne situation économique, la ministre a accumulé les excédents de recettes. Elle a réduit fortement la dette du canton tout en diminuant les impôts.

Eva Herzog a grandi à Pratteln (BL). Elle préserve farouchement sa vie privée. On sait qu'elle a deux fils et qu'elle vit avec un ancien journaliste de la Basler Zeitung et de la radio alémanique SRF. Elle habite à Bâle.

Doctorat en histoire

La Bâloise est titulaire d'un doctorat en histoire. Elle s'est lancée dans la politique à l'occasion de la Constituante de Bâle-Ville.

Au niveau professionnel, Eva Herzog a commencé par travailler à la direction du centre culturel de la Kaserne à Bâle. Elle a ensuite été collaboratrice scientifique à l'Université de Bâle jusqu'à son élection au gouvernement à fin 2004. Elle est entrée en fonction au début de 2005.

Eva Herzog n'est pas toujours sur la ligne de son parti. En 2016, par exemple, elle s'est rangée au côté du conseiller fédéral Ueli Maurer pour défendre la troisième réforme des entreprises, un projet combattu par le PS. Le peuple suisse a rejeté cette réforme. Cela n'a pas entamé sa popularité à Bâle-Ville, aussi bien dans la population qu'au PS.

me, ats