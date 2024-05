Faire ses courses en France ? Les Suisses ne sont plus gagnants

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

JUSTICE : La Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois rend son verdict vendredi après-midi dans l'affaire de l'avocat et ex-entraîneur de football de juniors, accusé d'actes d'ordre sexuel sur des mineurs. En première instance, le notable avait écopé de 22 mois de prison avec sursis durant trois ans. Le jugement était assorti d'une interdiction à vie d'exercer des activités avec des mineurs. Durant le procès, la défense a essayé de démontrer que la présomption d'innocence avait été confisquée à son client, qui avait déjà jugé en 2017 pour une affaire similaire et qui avait finalement été acquitté en appel «au bénéfice du doute».

ASILE : Le Tessin se dote d'un nouveau centre d'asile fédéral à Balerna aux portes de Chiasso. Le public aura la possibilité de visiter les nouvelles installations vendredi, ainsi que d'échanger avec les différents services du centre fédéral d'asile. Le site répond à une situation très tendue sur le front des requérants d'asile dans le canton méridional.

PROCHE-ORIENT : La Cour internationale de justice (CIJ), la plus haute juridiction de l'ONU, se prononce vendredi sur une requête de l'Afrique du Sud d'ordonner à Israël un cessez-le-feu à Gaza. La séance publique aura lieu à 15h00 au palais de la Paix, à La Haye, où siège la juridiction. Une décision en faveur de Pretoria constituerait un nouveau revers pour Israël après que le procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan a demandé des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou pour des «crimes contre l'humanité» présumés, en même temps que contre les dirigeants du Hamas.

Vu dans la presse

MENACE : Une procédure judiciaire lancée après un appel à la violence contre le conseiller fédéral Albert Rösti a été classée, faute d'indices suffisants, indique le ministère public dans le Blick de vendredi. Des autocollants affichent le visage du ministre des transports dans une cible. Au-dessus, il est écrit, en référence à la chasse aux loups: «Ölbert Rösti abattu préventivement». «Ölbert» est un surnom donné à Albert Rösti qui, avant d'être conseiller fédéral, faisait du lobbying pour l'industrie pétrolière. L'Office fédéral de la police (fedpol) dit être au courant de ces autocollants.

SANTÉ : Les deux initiatives sur le système de santé soumises à votation le 9 juin sont rejetées par les économistes, remarque vendredi la Neue Zürcher Zeitung (NZZ), qui a mené un sondage en collaboration avec le KOF, le Centre de recherches conjoncturelles de l'EPFZ. Le texte visant à limiter à 10% du revenu les primes de l'assurance maladie est repoussé par 65% des sondés. Le résultat était moins clair en ce qui concerne le frein aux coûts, qui ne recueille que 51% de «non». La NZZ et le KOF ont interrogé 113 économistes issus de 15 institutions.

SANTÉ : La médecine interne générale va perdre 44% de ses effectifs au cours des dix prochaines années, principalement en raison des départs à la retraite, alerte dans la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages Anzeiger de vendredi Sven Streit, président de la commission de promotion de la relève de la société suisse de médecine interne (SSMIG). Cela correspond à 2300 postes à temps plein qui seront supprimés d'ici à 2033, selon une enquête menée auprès des membres de la SSMIG. Pour combler le manque d'internistes généralistes, M. Streit préconise d'augmenter le nombre d'étudiants en médecine. Selon lui, 100 étudiants supplémentaires signifient 20 médecins généralistes de plus.

CONSOMMATION : Selon une enquête de la Fédération romande des consommateurs (FRC), reprise par la Tribune de Genève de vendredi, les écarts de prix entre la Suisse et la France voisine pour les produits de première nécessité sont devenus minimes dans les supermarchés. Sur un panier-test de 32 produits de première nécessité, la différence de prix s'élève à environ 17 francs entre le panier le plus onéreux, à la Coop à Lausanne, et le moins cher, à Intermarché à Saint-Julien-en-Genevois. A la Migros à Lausanne, les prix sont même moins élevés qu'à Carrefour à Divonne-les-Bains. La forte inflation en France ces deux dernières années explique le resserrement des prix entre les deux pays, indique dans le journal Jean Busché, le responsable économie à la FRC.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023) : décès de la chanteuse et actrice américaine Tina Turner, la «Queen of Rock», à son domicile de Küsnacht (ZH). Elle avait 83 ans. Elle était considérée comme l'une des chanteuses les plus célèbres et les plus influentes ((Simply) «The best», «What's love got to do with it").

- Il y a 10 ans (2014) : le djihadiste français Mehdi Nemmouche tue quatre personnes au musée juif de Bruxelles.

- Il y a 30 ans (1994) : quatre extrémistes musulmans sont condamnés à 240 ans de prison chacun à New York pour l'attentat à la bombe contre le World Trade Center de février 1993.

- Il y a 50 ans (1974) : mort du musicien de jazz Duke Ellington.

- Il y a 65 ans (1959) : les Suisses disent «oui» à une base constitutionnelle sur la protection civile.

- Il y a 75 ans (1949) : naissance de l'acteur britannique Jim Broadbent ("Iris").

- Il y a 80 ans (1944) : naissance de la chanteuse et actrice américaine Patti LaBelle, membre du groupe LaBelle ("Lady Marmalade").

Le dicton du jour

«Celui qui s'allège avant le mois de mai, certainement ne sait pas ce qu'il fait».

