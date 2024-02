La caserne de la Poya (FR) se sépare de ses barbelés militaires

Il n’y a bientôt plus de barbelés qui entourent la caserne de la Poya, à Fribourg. L’enlèvement des fils de fer, qui symbolise le passage du site de mains militaires à mains civiles, a été lancé jeudi, en présence de représentants du canton et de la ville. Après plus de 70 ans de bons et loyaux services, la caserne avait vu ses derniers militaires partir il y a un peu plus d’un an. Désormais propriété du canton, les infrastructures accueillent actuellement un Centre fédéral d’asile (CFA) et un foyer d’hébergement cantonal. Si le CFA quittera les lieux fin mars, la structure cantonale va rester durant la phase transitoire de transformation. D’ici à une dizaine d’années, la caserne devrait être métamorphosée en éco-quartier.

22.02.2024