Un gros dispositif policier déployé lors d'une marche pro-vie à Oerlikon

Quelque 1500 personnes, selon les organisateurs, ont pris part samedi à Zurich-Oerlikon à une marche pour la vie pour dénoncer un droit libéral à l'avortement. Un gros dispositif policier a été déployé en raison d'une contre-manifestation annoncée.

La police a contrôlé une centaine de personnes jusqu'en début de soirée, selon un communiqué. Deux personnes ont été emmenées au poste. Les forces de l'ordre ont en outre saisi des engins pyrotechniques, du matériel pour se masquer et des banderoles.

La 13e «Marche pour la vie» était placée sous le slogan «Soyez leur voix!». Pour les organisateurs, il s'agit «de faire entendre la voix des plus vulnérables d’entre nous», peut-on lire sur leur site Internet. Le programme prévoyait notamment une «marche confessionnelle» d'une demi-heure à travers les rues d'Oerlikon.

Comme les années précédentes, les milieux de gauche avaient appelé en amont à une contre-manifestation. Des flyers circulaient avec des slogans pour «gêner la marche des fondamentalistes» ou pour opposer «notre féminisme contre leur combat culturel de droite».

Hélicoptère dans les airs

Dans ce contexte, la police avait prévu un important dispositif, y compris un hélicoptère qui tournait sans cesse dans les airs. Des forces d'intervention et des fourgons de la police étaient stationnés dans toutes les rues et ruelles d'accès.

Jusqu'en début de soirée, seules quelques provocations isolées ont été recensées. Des feux d'artifice ont été allumés en marge de la manifestation. Un groupe de personnes, qui s'étaient approchées en tant que membres d'une troupe du Clean-Up-Day ramassant les déchets sauvages, a brièvement interrompu un discours avec des sifflets.

Des banderoles portant des inscriptions telles que «Défendre le droit à l'avortement» ont été accrochées sur des bâtiments autour d'une place centrale d'Oerlikon. Sur le parcours du cortège, une femme a brandi une affiche «My Body, My Choice» ("mon corps, mon choix") sur un balcon.

Marches parallèles en Allemagne

Les participants à la Marche pour la Vie ont quant à eux scandé «nous sommes pour la vie». Ils ont aussi brandi des pancartes «pro-vie» et «droits des femmes aussi pour les plus petits» et prié. Sur une scène, le député au Grand Conseil zurichois et membre de l'Union démocratique fédérale (UDF) Erich Vontobel a critiqué le fait qu'en Suisse, dont la Constitution commence par les mots «au nom de Dieu tout-puissant», «on peut tuer des fœtus et les jeter».

Deux marches pour la vie se tenaient samedi en parallèle en Allemagne. Sur la scène zurichoise, une intervention de la présidente de l'association allemande pour le droit à la vie a été retransmise en «live» depuis Berlin, selon un communiqué des organisateurs.

