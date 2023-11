Guerre en Ukraine : le grand ménage d’UBS

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 17.11.2023

Les points forts du jour

PHYSIOTHERAPIE : Ce vendredi se termine la procédure de consultation sur l'adaptation de la structure tarifaire à partir du 1er janvier 2025 pour la physiothérapie. Le Conseil fédéral a mis deux variantes en consultation, ce qui ne semble pas satisfaire les physiothérapeutes eux-mêmes dont l'association annonce une importante manifestation l'après-midi à Berne.

ECHANGE : La première Semaine nationale de l’échange s'achève. Plusieurs activités ont permis durant cinq jours à quelque 2000 élèves de traverser le Röstigraben. Le but de cette action est justement d'offrir aux écoles une fenêtre spéciale pour favoriser les rencontres de classes et d’élèves.

HOCKEY SUR GLACE : Ambri-Piotta reçoit le CP Berne dans le championnat de la National League. L'équipe tessinoise a atteint la 5e place du classement après cinq victoires d'affilée. Fribourg-Gottéron doit quant à elle réagir après quatre défaites consécutives. Les Fribourgeois affronteront Ajoie vendredi à domicile tandis que l'EV Zoug fera face aux Tigers de Langnau.

Vu dans la presse

RUSSIE : UBS avait commencé à faire le ménage dans sa clientèle russe avant le début de la guerre en Ukraine. Les actifs de la première banque suisse sont ainsi passés de 50 à 20 milliards de francs environ, indiquent les titres Tamedia. Une partie de la clientèle déboutée s'est tournée vers Credit Suisse, qui était alors indépendant. Quand UBS l'a racheté en mars, la clientèle russe de CS a été un thème «dès le premier jour», raconte un initié. Mais une bonne partie des clients est partie vers des banques américaines, britanniques et françaises, même après l'invasion en Ukraine.

MIGRATION : Pas moins de 1680 réfugiés mineurs non accompagnés sont arrivés en Allemagne via la Suisse sans autorisation l'année dernière. Et ils étaient déjà 3640 entre janvier et mi-octobre de cette année, indique la Neue Zürcher Zeitung. Une lettre du ministère des affaires sociales, de la santé et de l'intégration de la région allemande Bade-Wurtemberg, frontalière avec la Suisse, déplore une augmentation du nombre de mineurs non accompagnés venant de Suisse. En 2019, ils étaient 848 mineurs à être arrivés illégalement en Allemagne.

CONSTRUCTION : Près d'un quart des communes suisses, soit 22% d'entre elles, installent encore des chauffages fossiles dans les nouveaux bâtiments. C'est ce que montre une étude de l'entreprise de conseil spécialisée dans les questions climatiques Navitas Consilium, consultée par les titres du groupe alémanique CH Media. Dans trois quarts des cas, il s'agissait d'un chauffage au gaz, et plus rarement d'un chauffage au mazout ou électrique.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1993): L'équipe nationale suisse de football se qualifie pour la première fois depuis 28 ans pour une phase finale de Coupe du monde.

- Il y a 75 ans (1948): Début de l'exploitation de l'aéroport de Zurich Kloten.

- Il y a 80 ans (1943): Naissance de l'actrice américaine Lauren Hutton ("American Gigolo").

- Il y a 85 ans (1938): Naissance de l'auteur-compositeur-interprète canadien Gordon Lightfoot ("If You Could Read My Mind").

Le dicton du jour

«Gelée de novembre, adieu l'herbe tendre»

ro, ats