L’annonce d’une hausse moyenne des primes de 8,7% pour 2024, la plus forte depuis 2010, fera des dégâts sociaux particulièrement importants, avance mardi la section romande de la Fédération suisse des Patient-e-s (FSP). Celle-ci intervient dans un contexte où les assurés et assurées doivent déjà assumer une forte inflation.

Des personnes pourraient renoncer à se faire soigner, selon la FSP: c'est déjà le cas de 15 à 20% de la population. KEYSTONE

Cette hausse survient alors que les chambres fédérales s’apprêtent à voter un contre-projet sur l’initiative du parti socialiste sur l’allégement des primes qui est particulièrement défavorable à la Suisse romande, puisque les habitants et les habitantes de Vaud, Neuchâtel, Genève et du Jura ne recevront pas un franc de plus pour les subsides LAMal, et que les moyens prévus pour Fribourg (5 millions) et le Valais (33 millions) sont extrêmement faibles, poursuit la FSP.

Or les cantons romands connaissent les hausses les plus marquées cette année, là où les primes sont déjà les plus élevées, Genève en tête. Dans ce contexte, la FSP craint que cette nouvelle augmentation jette de nombreux assurés dans la précarité, en particulier les familles.

Des personnes pourraient renoncer à se faire soigner, poursuit la FSP: c'est déjà le cas de 15 à 20% de la population.

Cette situation paraît d’autant plus injuste que la hausse des primes est entre autres dictée par la nécessité de reconstituer des réserves perdues sur les marchés financiers, de 1,8 milliard de francs, souligne encore l'organisation de défense de patients. Cette perte est d’ailleurs aussi importante que le déficit de financement dans les prestations en 2022.

Pour parer à cet appauvrissement de pans entiers de la population, la FSP préconise notamment que le cercle des bénéficiaires de subsides soit élargi.

bu, ats