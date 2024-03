Le Conseil des Etats veut pérenniser l'augmentation de l'aide à la promotion des ventes de vin suisse. Contre l'avis de sa commission, il a adopté lundi, par 30 voix contre 12, une motion du National qui veut la porter à 9 millions par année.

Pour le Parlement, la promotion des vins suisses doit bénéficier de davantages de moyens (archives). ATS

Dans le cadre des budgets 2023 et 2024, le Parlement a déjà augmenté à deux reprises à 9 millions de francs les moyens à disposition pour la promotion des vins suisses, a rappelé Pirmin Bischof (C/SO) pour la commission. Et d'ajouter qu'il ne faut pas pérenniser cette hausse et restreindre d'emblée la marge de manoeuvre du Parlement.

Le gouvernement comprend les inquiétudes, a abondé le ministre de l'économie Guy Parmelin, mais, au vu de la situation financière, le Conseil fédéral doit garder une marge de manoeuvre.

Il faut davantage de moyens pour la promotion afin de rivaliser à armes égales avec les vins étrangers, a opposé Fabio Regazzi (C/TI). Et de rappeler que l'Italie investit 18 millions de francs en Suisse pour promouvoir ses vins. Il a été entendu.

dv, ats