Huit projets artistiques ponctuels ont reçu un soutien financier de 5000 à 10'000 francs dans le cadre de la sixième édition de «La culture, c'est classe!». Les élèves des classes vaudoises concernées prendront part à des processus créatifs ayant notamment trait à la musique, la danse, le théâtre, le cirque ou l'écriture.

Des élèves vaudois de tous âges participeront à des projets culturels ponctuels dans le cadre de l'appel à projets "La culture, c'est classe!" (Image d'illustration). ATS

«Pour cette sixième édition, 14 projets provenant de l’ensemble du canton et concernant l’ensemble des degrés scolaires ont été soumis au jury», a fait savoir jeudi le canton de Vaud dans un communiqué. Le thème de cette année était intitulé «L'imaginaire pour territoire».

Cinq enveloppes de 5000 francs et trois enveloppes de 10'000 francs ont été octroyées, pour un montant total de 55'000 francs, précise le communiqué. Les huit projets concernent des classes du primaire et du secondaire I et se déroulent pendant l'année scolaire 2023-2024.

Porté par le Service des affaires culturelles (SERAC), l'appel à projets «La culture, c’est classe! « vise à soutenir des projets culturels ponctuels créés conjointement entre élèves, enseignants et artistes vaudois.

mabr, ats