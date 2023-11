Une interdiction du Hamas par la Suisse serait une erreur, selon le président du groupe parlementaire Suisse-Palestine Carlo Sommaruga. «Malheureusement, M. Cassis s'incline devant Israël plutôt que de voir l'intérêt de notre pays à long terme», affirme-t-il dans la presse dominicale.

Le président du groupe parlementaire Suisse-Palestine Carlo Sommarugaaffirme dans la presse dominicale: «Malheureusement, M. Cassis s'incline devant Israël plutôt que de voir l'intérêt de notre pays à long terme». Le genevois s'exprime quelques jours après que la presse alémanique a dévoilé le projet d'Ignazio Cassis d'interdire le Hamas via une loi spéciale. KEYSTONE

Le conseiller aux Etats socialiste genevois s'exprime quelques jours après que la presse alémanique a dévoilé le projet d'Ignazio Cassis d'interdire le Hamas via une loi spéciale. Le Conseil fédéral a mené une première discussion sur ce thème, a indiqué le porte-parole du gouvernement André Simonazzi cette semaine à Keystone-ATS, sans revenir sur le contenu des discussions.

«Si aujourd'hui on décide d'interdire des organisations autres que celles décidées par l'ONU, on ouvre la boîte de Pandore, commente Carlo Sommaruga dans Le Matin dimanche. On se livre aux pressions de pays qui feront la même demande, par exemple la Turquie pour le PKK».

Une telle décision revient donc aux yeux du Genevois à placer la Suisse dans une situation de fragilité. «Malheureusement, M. Cassis s'incline devant Israël plutôt que de voir l'intérêt de notre pays à long terme», dit-il.

«Intégrer tous les acteurs»

«Réduire» le Hamas à une «simple organisation militaire terroriste» et l'exclure du jeu serait une erreur stratégique, selon M. Sommaruga, rappelant qu'en Afrique du Sud, l'ANC était considérée comme une organisation terroriste avant que la fin de l'apartheid soit négociée avec elle. «Dans une négociation, vous devez intégrer tous les acteurs», assure-t-il, d'autant que le Hamas est «très fortement intégré dans la société palestinienne».

Le sénateur souligne aussi qu'aujourd'hui la Suisse a des contacts avec un «gouvernement israélien dont un membre recommande l'usage de la bombe nucléaire pour éliminer les Palestiniens». «Est-ce une raison pour ne plus parler avec ce gouvernement? Non», affirme-t-il.

