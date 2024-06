Le Rhône et plusieurs cours d'eau latéraux ont débordé en Valais à la suite des orages. Plusieurs centaines de personnes ont dû être évacuées.

Les eaux du Rhône sont montées rapidement en raison de fortes précipitations (archives). ATS

ATS

Contacté par Keystone-ATS, Raphaël Mayoraz, chef du Service valaisan des dangers naturels, parle «d'une situation de crue extrême». A la suite de précipitations massives, surtout dans le Haut-Valais, le Rhône a débordé en différents endroits, notamment entre Rarogne et Gampel ou encore à Chippis et à Sierre.

Le pic de la crue a été atteint au milieu de la nuit à Brigue et atteignait Sion dimanche en début matinée. Cette «vague très importante» va continuer de descendre le Rhône et devrait atteindre le lac Léman vers midi ou en début d'après-midi, ajoute Raphaël Mayoraz.

Plusieurs évacuations ont eu lieu, notamment dans la vallée de Conches, à Täsch, Chippis ou encore au camping de Sion. Le chef du Service des dangers naturels parle de «plusieurs centaines» de personnes évacuées. Aucune annonce de personne blessée ou disparue n'a jusqu'ici été signalée.

Routes fermées

Des débordements et des coulées de laves torrentielles se sont aussi produits le long de cours d'eau latéraux, notamment sur l'axe du Simplon qui est fermé à la circulation. De nombreuses routes sont également fermées sur l'ensemble du territoire cantonal. L'autoroute entre Sierre et Sion a notamment dû être fermée dimanche matin. Sur la ligne ferroviaire du Simplon, le transport a aussi été fortement perturbé.

Plusieurs orages ont traversé le Valais depuis samedi après-midi. «Des cellules orageuses très dynamiques, avec des phénomènes localement violents se sont développées jusqu’au milieu de la nuit de samedi à dimanche», relève l'Organe cantonal de conduite (OCC).

Les cumuls de précipitations ont été très importants à certains endroits, principalement dans les vallées latérales de la rive gauche du Rhône. L'OCC recommande toujours fortement de ne pas s'approcher des cours d’eau, de ne pas stationner sur les ponts, de limiter ses déplacements, de renoncer à filmer ou photographier.

Le Conseil d'Etat valaisan a, par ailleurs, décidé de déclarer «la situation particulière» et de déléguer la subordination de l'OCC au chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport, Frédéric Favre. L'objectif consiste à pouvoir «agir rapidement en cas de besoin, indique-t-il dans un communiqué.

Centaines de personnes engagées

L'OCC ajoute que d'importants moyens ont été déployés pour faire face à la situation. Environ 320 pompiers, issus de plus de 30 corps différents, sont engagés. Plus d'une centaine d'astreints à la protection civile et plus d'une centaine de personnes des services en charge des infrastructures de mobilité ont aussi été réquisitionnés, auxquelles s'ajoutent tous les services communaux et les entreprises engagés.

gsi, ats