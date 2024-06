blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

CONSEIL DE L'EUROPE : L'ancien conseiller fédéral Alain Berset saura mardi s'il accède au poste prestigieux de secrétaire général du Conseil de l'Europe. Les membres de l'Assemblée parlementaire de l'organisation doivent choisir entre le Fribourgeois, l'ancien ministre estonien de la culture Indrek Saar et le Belge Didier Reynders, actuel commissaire européen à la justice.

BIODIVERSITÉ : Les partisans de l'initiative «sur la biodiversité», soumise en votation le 22 septembre prochain, présentent leurs arguments ce mardi à Berne. Une large alliance composée de sept organisations, de plus de 60 organisations partenaires, de 24 comités cantonaux et de plusieurs centaines de groupements locaux s'engage pour la protection de la biodiversité et la sauvegarde des habitats. En effet, la biodiversité en Suisse se porte mal, selon eux: près de la moitié des habitats naturels sont menacés et environ un tiers des espèces animales et végétales sont en danger ou déjà éteintes. L'initiative demande donc que la protection soit inscrite dans la Constitution.

JUSTICE : Les cantons de Zurich et de Berne veulent réformer la détention préventive. Les conseillers d'Etat zurichois Jacqueline Fehr (PS) et bernois Philippe Müller (PLR) présentent ce mardi à Meilen (ZH) un projet pilote visant à prévenir les effets néfastes de la détention provisoire en vue d'une réinsertion «aussi réussie que possible». Le projet est soutenu par l'Office fédéral de la justice ainsi que par l'EPF et l'Université de Zurich.

FOOTBALL : L'Angleterre, dans le groupe C, et la France, dans le groupe D, devraient sauf cataclysme valider mardi leur ticket pour les 8es de finale de l'Euro. Les Britanniques se mesureront à la Slovénie à 21h, avec l'objectif de conserver la 1re place. Les Slovènes doivent quant à eux s'imposer pour espérer accrocher le 2e rang. Ils sont pour l'heure à égalité le Danemark, qui affronte la Serbie dans le même temps. La France est également à l'abri dans le groupe D avec 4 points avant son affrontement avec la Pologne à 18h. Les Bleus sont à égalité avec les Pays-Bas, qui livreront pour leur part un véritable 16e de finale face à l'Autriche (3 points).

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 25 juin, c'est aujourd'hui la Journée internationale des gens de la mer. Cette année, la campagne se penche sur la contribution des gens de mer à la création d’un lieu de travail plus sûr dans le secteur maritime.

Vu dans la presse

AGRICULTURE : L'interdiction temporaire des OGM expire à la fin de l'année 2025. Alors que le lobby agricole est favorable à une utilisation illimitée des OGM, les organisations qui sont contre les OGM se battent pour une réglementation stricte. Elles ont ainsi élaboré une initiative, rapportent les journaux alémaniques de Tamedia. Les agriculteurs bio et les défenseurs des consommateurs exigent des règles claires. Ainsi, les aliments génétiquement modifiés doivent être clairement annoncés. L'utilisation de plantes génétiquement modifiées doit en outre faire l'objet d'une procédure d'autorisation stricte.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 40 ans (1984) : Décès du philosophe français Michel Foucault ("Les mots et les choses», «Surveiller et punir"). Il était né en 1926.

- Il y a 80 ans (1944) : Naissance de l'auteur-compositeur-interprète et acteur québécois Robert Charlebois ("Linbergh», «Ordinaire», «Je reviendrai à Montréal», au cinéma «Un génie, deux associés, une cloche").

- Il y a 95 ans (1929) : Naissance de l'auteur et illustrateur germano-américain de livres pour enfants Eric Carle ("La petite chenille qui fait des trous").

Le dicton du jour

«Le jour de la Saint-Prosper, n'oublie pas de fumer la terre.»

