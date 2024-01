Il faut empêcher la construction d'éoliennes en forêt. Et le droit de recours au niveau local doit être garanti. L'association Paysage Libre Suisse a lancé lundi deux initiatives populaires «pour protéger la nature et les communes.»

Paysage Libre Suisse ne veut pas d'éoliennes en forêt. L'association a lancé deux initiatives (illusatration). sda

La protection de la nature et celle des droits populaires en Suisse sont menacées par plus de 300 projets de parcs éoliens et la construction de plus de 1000 éoliennes, a dit Elias Vogt, président de Paysage Libre Suisse en conférence de presse.

La Confédération et le Parlement veulent désormais faire primer la production d'énergie renouvelable. De nombreux projets sont déjà avalisés ou en cours de traitement au Parlement: l'offensive solaire, l'offensive éolienne, la loi sur l'énergie et une loi sur l'accélération des procédures.

Tout cela pourrait menacer directement les forêts suisses et la démocratie directe, selon Elias Vogt. Paysage Libre Suisse, qui a participé avec succès au référendum contre la loi sur les énergies renouvelables, lance donc deux initiatives.

L'association est soutenue par des présidents de communes, des députés au Grand Conseil, des conseillers municipaux, un conseiller national ainsi que des professeurs, des protecteurs de la nature, des biologistes, des avocats et des conservateurs du patrimoine.

Pas dans les forêts

Le premier texte demande que l'installation d'éoliennes soit réalisée ailleurs que dans les forêts et les pâturages boisés. Nombre d’éoliennes sont projetées au milieu de la forêt ou directement en bordure de celle-ci, fait valoir Antoinette de Weck, vice-présidente de l'association et ancienne élue PLR au canton et en ville de Fribourg.

Or, pour chaque éolienne installée, il faut défricher l'équivalent d'un terrain de football. Ce sont des milliers d’hectares de forêts et d’espaces naturels qui seront purement et simplement sacrifiés.

«Le peuple doit donc pouvoir décider de l'avenir de nos forêts, qui sont aussi une partie de notre patrimoine, une île sur un Plateau suisse surchargé et souvent le dernier refuge pour la flore ou la faune.» De plus, en déboisant, on accentue les phénomènes de réchauffement climatique, alors même que les éoliennes sont censées soutenir la décarbonation.

Voter localement

La deuxième initiative veut garantir que les nouvelles éoliennes soient à l'avenir soumises à un vote populaire contraignant dans les communes concernées et limitrophes. Les éoliennes impactent le paysage et le quotidien des gens, a rappelé Anael Lovis, maire PLR de la commune de Genevez (JU). Passer en force conduit à l'incompréhension et à la colère des citoyens.

Grâce à cette garantie constitutionnelle, les législations fédérales et cantonales devront prévoir à l'avenir des votations locales sur des projets éoliens, a poursuivi le plus jeune maire de Suisse. Actuellement, on cherche au contraire à limiter autant que possible le droit de s'opposer localement à la construction d'éoliennes.

Selon la révision de loi soutenue au National en décembre, les possibilités d'opposition seront limitées. Les délais de recours seront raccourcis et limités aux grandes organisations nationales, aux cantons et aux communes concernées. L'UDC avait alors échoué à exclure l'éolien de la procédure accélérée.

Délai de 18 mois

Pour l'instant, Paysage Libre Suisse sera seule à mener la récolte des signatures, qui débute mardi. Les organisations de défense de l'environnement approchées n'ont pas les ressources suffisantes pour participer, selon M. Vogt, au vu des autres votations à venir sur ces thématiques.

Pour qu'une initiative aboutisse, elle doit recueillir au moins 100'000 signatures valables, qui doivent être récoltées dans un délai de 18 mois.

nipa, ats