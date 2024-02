CCM SA, entité responsable de l'exploitation du Centre de congrès et d'exposition de Montreux (2m2c), a nommé Jean-Pierre Pigeon au poste de directeur. Le Canado-Suisse prendra ses fonctions le 1er mai 2024. Il apportera une vision stratégique renouvelée afin de préparer la réouverture du centre après sa rénovation.

Le Centre des Congrès de Montreux, actuellement en travaux, aura un nouveau directeur dès le 1er mai en la personne de Jean-Pierre Pigeon (photo d'illustration). ATS

Avec 30 ans de carrière dans le domaine de l’événementiel et une expertise spécifique en marketing et communication acquise à l’Université du Québec, Jean-Pierre Pigeon, 56 ans, est particulièrement reconnu pour «son rôle déterminant» dans le succès de Chaplin’s World dès son ouverture en 2016. Il a été choisi parmi plus de 100 candidatures, écrit le CCM mardi dans un communiqué.

Dans sa nouvelle fonction, M. Pigeon aura pour mission principale de déployer la stratégie élaborée par le Conseil d'administration de CCM SA, dont la commune de Montreux est actionnaire unique. L'objectif est de réorienter et dynamiser les objectifs du Centre de congrès pour répondre aux attentes culturelles, touristiques et économiques contemporaines de Montreux et de sa région.

Cette évolution stratégique vise à transformer le 2m2c en un centre polyvalent, capable d'accueillir un éventail plus large d'événements tout au long de l'année. L'approche de M. Pigeon s'articulera autour de la préparation active de la réouverture du centre. Elle impliquera une collaboration étroite avec des partenaires locaux, nationaux et internationaux, relève le communiqué.

Jean-Pierre Pigeon succède à Rémy Crégut, qui a accompli 18 années de service à la tête du CCM. Les travaux de rénovation du 2m2c ont débuté fin juillet 2023. La date de la réouverture du Centre, qui accueille notamment le Montreux Jazz Festival, n'est pas encore connue.

nt, ats