La mère soleuroise qui a poignardé ses filles va connaître son sort

Le tribunal d'arrondissement de Bucheggberg-Wasseramt (SO) rend son jugement dans le procès d'une mère accusée du meurtre de ses deux filles en janvier 2021. (image prétexte) sda

Les points forts du jour

SALAIRES: Les syndicats Unia et Syna présentent ce vendredi une enquête sur les salaires 2024 dans le secteur principal de la construction. Selon eux, de nombreux travailleurs n'ont obtenu aucune augmentation cette année, alors que les salaires ont baissé en termes réels.

DIPLOMATIE: Le conseiller fédéral Ignazio Cassis tire le bilan du 3e forum international de la coopération. Durant deux jours, environ 1700 participants de plus de 100 pays ont discuté à Bâle pour tenter de répondre à la question «qu'est-ce que la paix?» La présidente de l'Ethiopie Sahle-Work Zewde est l'invitée d'honneur de ce forum.

DIPLOMATIE: Ignazio Cassis se rend en Croatie pour une visite de deux jours. Il doit notamment rencontrer son homologue croate Gordan Grlić Radman. Les deux ministres des affaires étrangères doivent discuter des relations bilatérales entre la Suisse et la Croatie, des relations Suisse-UE, ainsi que de la conférence sur la paix en Ukraine que la Confédération organisera à la mi-juin au Bürgenstock (NW).

JUSTICE: Le tribunal d'arrondissement de Bucheggberg-Wasseramt (SO) rend son jugement dans le procès d'une mère accusée du meurtre de ses deux filles en janvier 2021. Cette Suissesse de 41 ans basée dans le canton de Soleure a avoué avoir poignardé ses deux filles de sept et huit ans dans leur chambre avec un grand couteau de cuisine.

L'expert psychiatrique a constaté chez l'accusée un syndrome borderline ainsi qu'un trouble histrionique. Le ministère public a requis mardi contre elle une peine de prison à vie pour meurtre multiple. La défense a plaidé pour une peine de 13 ans pour homicide volontaire.

TENNIS: La Suisse est confrontée à une tâche herculéenne contre la Pologne en Billie Jean King Cup. Sans Belinda Bencic et Viktorija Golubic, il faudra un exploit vendredi et samedi à Bienne contre la numéro 1 mondiale Iga Swiatek. Céline Naef, du haut de ses 18 ans et 148e mondiale, est la mieux classée des Suissesses, tandis que la Pologne peut compter sur deux autres joueuses du top 60, Magdalena Frech et Magda Linette, en plus de Swiatek.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 12 avril, c'est aujourd'hui la Journée internationale du vol spatial habité. Avec cette journée, l'ONU veut pour célébrer «l'entrée de l'humanité dans l'ère spatiale» et réaffirmer «le rôle essentiel des sciences et des techniques spatiales dans la réalisation des objectifs du développement durable et l'amélioration du bien-être des Etats et des peuples». Toutes les infos sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

JUSTICE: L'ancien président de la controversée association qui encadrait la Patrouille des Glaciers a été condamné en appel à Lausanne. La Cour d'appel vaudoise a condamné l'homme qui chapeautait l'Association de soutien, de gestion et de promotion de la patrouille des Glaciers (ASPDG) à 10 jours-amende avec sursis pour avoir diffamé un lanceur d'alerte, indiquent le 24 Heures et la Tribune de Genève.

L'ancien fonctionnaire valaisan Jean-Marie Cleusix avait pointé les revenus mirobolants que les membres du comité se versaient. Le prévenu, licencié depuis, avait ensuite envoyé un mail aux collègues et au supérieur de M. Cleusix en utilisant une adresse usurpant son identité. Dans la missive, il accusait l'ancien fonctionnaire d'avoir enfreint les directives sanitaires durant la crise du Covid.

PARTIS: Peter Riebli, président du groupe parlementaire de l'UDC de Bâle-Campagne, destitué jeudi suite à des fractures au sein du parti, a annoncé sa démission du parlement cantonal. Sa successeure désignée est la controversée responsable de la stratégie des Jeunes UDC, Sarah Regez, écrit le Blick.

La Bâloise a dernièrement été mise en cause par plusieurs sections cantonales pour avoir participé à une réunion secrète avec l'extrémiste de droite Martin Sellner. Elle aurait également envoyé une soixantaine d'invitations à rejoindre un chat Telegram réunissant entre autres des personnes d'extrême droite lors d'une veillée d'opposants à la vaccination, écrit la Basler Zeitung, reprenant une information de bajour.ch. Sarah Regez dément avoir organisé l'événement.

ASILE: Un renvoi de requérants d'asile vers l'Algérie a probablement été annulé en raison de différends politiques avec la Suisse. Un vol spécial qui devait partir de Genève le 13 mars en direction d'Alger a été reporté, indique la Neue Zürcher Zeitung.

Ce report pourrait être la conséquence du mécontentement du régime sur la manière dont les compatriotes algériens sont présentés au public suisse, selon plusieurs spécialistes au sein de l'administration fédérale. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) n'a pas souhaité s'exprimer pour des raisons de protection de la personnalité et des données. Contactée, la représentation algérienne renvoie au SEM.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): Le Parlement rejette les crédits urgents d'un total de 109 milliards de francs destinés au sauvetage de Credit Suisse. Le plan, approuvé par le Conseil des Etats, est refusé par le National. Ce refus n'a toutefois qu'une valeur symbolique, les crédits ayant déjà été acceptés par la Délégation des finances du Parlement.

- Il y a 15 ans (2009): Décès de l'actrice américaine Marilyn Chambers dans des circonstances non élucidées. Elle était connue pour avoir été une des premières femmes à accéder au rang de «star du porno» après son rôle dans le film «Behind the Green Door». Elle s'était présentée comme candidate à la présidence des Etats-Unis en 2004 dans les rangs du Personal Choice Party.

- Il y a 25 ans (1999): Décès du chanteur de country américain Boxcar Willie.

- Il y a 30 ans (1994): Naissance de l'actrice irlandaise Saoirse Ronan ("Reviens-moi», «Lady Bird», «Les Quatre filles du Docteur March").

- Il y a 70 ans (1954): Bill Haley enregistre la chanson «Rock Around the Clock» à New York. Ce titre a marqué le début de l'ère du rock-'n'-roll et la naissance de la musique pop moderne.

- Il y a 75 ans (1949): Naissance de l'écrivain américain Scott Turow ("Présumé innocent").

- Il y a 85 ans (1939): Naissance du dramaturge britannique Alan Ayckbourn, auteur de plus de 80 pièces de théâtre.

- Il y a 100 ans (1924): Naissance de l'ancien premier ministre français Raymond Barre (1976-1981). Il est décédé en 2007.

- Il y a 225 ans (1799): Naissance du politicien vaudois Henri Druey, membre du premier Conseil fédéral en 1848. Il est mort en fonction en 1855 des suites d'une attaque cérébrale.

Le dicton du jour

«A la Saint-Jules, mauvais temps, n'est pas installé pour longtemps»

