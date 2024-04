blue News et Keystone-ATS vous souhaitent un excellent début de journée et vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les communes suisses ont accepté 22 des 35 projets d'installations solaires alpines.

Les points forts du jour

MUSIQUE: Le Cully Jazz ferme ses portes samedi soir. Les notes de la saxophoniste anglaise Nubya Garcia clôtureront cette 41e édition. Plusieurs autres concerts sont programmés samedi, dont celui pour les enfants de la Lausannoise Nnavy.

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE: Les démocrates tiendront leur caucus dans le Wyoming. Lors des élections présidentielles américaines, le terme «caucus» désigne le rassemblement de militants politiques locaux d'un parti pour choisir les délégués qui désigneront le candidat à l'investiture de ce parti dans la course à la présidence lors de la convention fédérale de leur parti. Les derniers Etats seront appelés aux urnes début juin avant la présidentielle le 5 novembre.

FOOTBALL: L'entraîneur Marco Schällibaum prendra place pour la première fois samedi soir dès 18h30 sur le banc de Grasshopper lors de la 32e journée de Super League. Il affrontera Lugano, club qu'il a dirigé par le passé. Deux autres rencontres sont au programme: Lausanne-Sport – Zurich aussi à 18h30 et Saint-Gall – Yverdon dès 20h30.

TENNIS: Les joueuses de tennis suisses entament la deuxième partie de leur duel contre la Pologne samedi à Bienne avec un handicap de 0-2. Céline Naef doit réaliser un exploit lors du premier match contre la numéro un mondiale Iga Swiatek pour garder l'espoir d'accéder au tour final de novembre prochain. Une autre victoire en simple et un succès dans le double final seraient ensuite nécessaires pour que le week-end de la Billie Jean King Cup soit encore victorieux.

Vu dans la presse

SANTE: Les HUG ont désigné leur nouveau directeur. Le conseil d'administration de l'institution a retenu l'ex-directeur général du CICR, Robert Mardini, a appris la Tribune de Genève via des sources concordantes. Son nom a été transmis au Département de la santé et des mobilités (DSM) et au gouvernement genevois le 25 mars. Le Conseil d'Etat n'en a pas encore discuté officiellement. Plusieurs sources suspectent des tensions entre le conseil d'administration des HUG et le DSM sur le candidat désigné, dont le mandat au CICR qui s'est achevé en mars a été marqué par la crise au sein de l'organisation. Le mandat de l'actuel directeur des HUG, Bertrand Levrat, se termine le 31 mai.

TRANSPORTS PUBLICS-GE: La menace de la grève plane à nouveau sur les Transports publics genevois (TPG). Un préavis de grève va être très prochainement déposé en raison de négociations infructueuses entre la direction et les syndicats, indique la Tribune de Genève. Ces derniers demandent depuis plusieurs mois une hausse du nombre de conducteurs «de réserve» ainsi qu'une revalorisation de leur salaire de 1,5%. Les deux contre-propositions faites par la direction ont été nettement refusées par le personnel. Une séance «de la dernière chance» doit avoir lieu mardi, révèle une secrétaire syndicale du syndicat du personnel des transports (SEV).

ENERGIE: Les communes suisses ont accepté 22 des 35 projets d'installations solaires alpines. Huit projets ont été rejetés, indique les titres alémaniques du groupe Tamedia, reprenant une étude de l'Organisation faîtière de l'économie des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique (aeesuisse). Et cinq autres projets ont été abandonnés pour diverses raisons. «Le Solarexpress fonctionne beaucoup mieux qu'on ne le penserait», indique un porte-parole de la faîtière. Aux dernières nouvelles, 13 autres projets sont en phase d'étude. Des oppositions menacent, notamment de la part d'associations environnementales.

LOGEMENT: Le PS veut transférer l'Office fédéral du logement (OFL), actuellement attribué au Département fédéral de l'économie, à celui de l'intérieur. Le parti estime qu'en l'état, la politique du logement est menée dans l'intérêt du secteur immobilier, écrivent les titres du groupe alémanique CH Media. Le pouvoir d'achat et la cohésion sociale serait mieux pris en compte avec un transfert au Département fédéral de l'intérieur, indique le motionnaire David Roth (PS/LU). Le groupe parlementaire et la direction du parti soutiennent le texte, qui devrait être déposé lors de la session spéciale de la semaine prochaine.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): Décès du marchand d'art et collectionneur Eberhard Kornfeld. Bâlois d'origine et citoyen d'honneur de Berne, il était ami avec de nombreux artistes, dont Pablo Picasso.

- Il y a un an (2023): Décès de la créatrice de mode britannique Mary Quant, considérée comme l'inventeure de la minijupe.

- Il y a 5 ans (2019): Décès du réalisateur américano-tchèque Milos Forman ("Amadeus"). Il était né le 18 février 1932.

- Il y a 15 ans (2009): Le producteur américain de rock Phil Spector est condamné à Los Angeles à 19 ans de prison pour meurtre.

- Il y a 65 ans (1959): Naissance de l'écrivaine israélienne Zeruya Shalev. Elle avait reçu le Prix Jan Michalski 2019 pour son roman «Douleur».

- Il y a 75 ans (1949): L'écrivaine et anarchiste italienne Marie-Louise Berneri meurt en couches à l'âge de 31 ans ("Voyage à travers l'Utopie"). Elle était née le 1er mars 1918.

- Il y a 80 ans (1944): Naissance de l'actrice autrichienne Elisabeth Trissenaar qui a notamment tourné avec Rainer Fassbinder ("Berlin Alexanderplatz», «Le mariage de Maria Braun").

- Il y a 85 ans (1939): Naissance du skieur de fond et spécialiste de combiné nordique schwyzois Alois ("Wisel") Kälin. Il a remporté deux médailles aux jeux olympiques de Grenoble en 1968 et Sapporo en 1972.

- Il y a 85 ans (1939): Naissance de l'acteur américain Paul Sorvino ("Les Affranchis").

Le dicton du jour

«Avril frais et mai chaud, remplissent les granges jusqu'en haut»

