Des banques suisses gèrent les millions d'une famille russe sponsor de la guerre

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Plusieurs banques suisses gèrent des millions pour la famille d'un chef d'entreprise russe qui sponsorise l'invasion de l'Ukraine, révèle la cellule enquête de Tamedia qui a collaboré avec un consortium de médias. (image d'illustration) KEYSTONE

Le point fort du jour

SUCCESSION BERSET: Le conseiller national Matthias Aebischer (PS/BE) a convoqué un point de presse au Palais fédéral lors duquel il doit aborder sa propre candidature au Conseil fédéral. Le Bernois avait déjà manifesté un intérêt de principe pour le siège qu'Alain Berset laissera bientôt vacant. Avant de siéger au Conseil national, Matthias Aebischer a notamment été présentateur sur la chaîne télévisée SRF, ce qui lui a permis d'acquérir une grande notoriété en Suisse alémanique.

Vu dans la presse

UKRAINE: Plusieurs banques suisses gèrent des millions pour la famille d'un chef d'entreprise russe qui sponsorise l'invasion de l'Ukraine, révèle la cellule enquête de Tamedia qui a collaboré avec un consortium de médias. La compagne et la fille d'Alexander Ponomarenko détenaient fin 2022 environ 40 millions de dollars dans les banques Julius Bär, Pictet et Reyl.

Ce dernier établissement a même en juin 2022, soit après le début de la guerre, ouvert un compte, où 9,5 millions de dollars ont été déposés, pour la fille de l'homme d'affaires. La partenaire et la fille de M. Ponomarenko ont évité les sanctions et restrictions suisses appliquées aux ressortissants russes grâce à leur passeport et permis de séjour dans des pays de l'UE.

INTERPOL: L'Organisation internationale de police criminelle Interpol rompt les liens avec sa controversée fondation genevoise, créée pour recueillir des fonds. La décision, pas encore rendue publique, a été prise ces derniers mois, selon les informations de la Tribune de Genève. Le secrétariat général d'Interpol ne précise pas la raison de la décision, indiquant seulement que «l'objectif a été atteint».

Créée en 2013, la Fondation Interpol pour un monde plus sûr a reçu qu'un seul don de 50 millions d'euros provenant des Emirats arabes unis. Et certains de ses membres, parmi lesquels l'ancien patron de Renault-Nissan Carlos Ghosn, ont été accusés de malversations financières.

HARCELEMENT: L'EPFL a classé une affaire de harcèlement visant un professeur en 2021, alors qu'elle annonçait quelques mois plus tôt un virage vers plus d'inclusivité. La plainte collective déposée par 15 scientifiques dénonçait un «harcèlement psychologique et sexuel» de la part du professeur, ayant déjà fait l'objet de trois signalements depuis 2009, indique Le Temps.

L'homme aurait notamment utilisé des rendez-vous scientifiques avec ses doctorants pour leur montrer des images parfois sexuelles. Les plaignants ont tenté de faire recours en 2022, sans succès. Blanchi, le professeur est toujours en poste et n'a reçu aucun blâme.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 14.09.2023

Anniversaires et jubilés

- Il y a 45 ans (1978): Naissance de l'auteur-compositeur-interprète britannique Charlie Winston ("Like a Hobo").

- Il y a 50 ans (1973): Décès de l'éditeur d'art genevois Albert Skira. Il était né en 1904.

- Il y a 65 ans (1958): Le général Charles de Gaulle reçoit pour la première fois le chancelier allemand Konrad Adenauer dans sa résidence de Colombey-les-deux-Eglises. C'est le début du rapprochement franco-allemand.

- Il y a 170 ans (1853): Naissance du conseiller fédéral radical vaudois Marc-Emile Ruchet, membre du gouvernement de 1900 à 1912.

VENDREDI 15 SEPTEMBRE

- Il y a un an (2022): De fortes pluies provoquent des inondations sur la côte adriatique italienne, faisant dix morts, dans la province d'Ancône, dans la région des Marches.

- Il y a 15 ans (2008): La crise financière atteint un nouveau sommet. Suite à la crise immobilière américaine, deux des plus grandes banques d'investissement américaines ont fait faillite: Lehman Brothers doit déposer le bilan, Merrill Lynch est rachetée par Bank of America.

- Il y a 45 ans (1978): Décès du constructeur d'avions allemand Willy Messerschmitt. Il était né en 1898.

Le dicton du jour

«De Sainte-Croix à Saint-Michel, la pluie va dévaler du ciel»

ro, ats