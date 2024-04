Vaud et Genève se préparent à une explosion de frelons asiatiques

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Avec l'arrivée des beaux jours, les cantons de Vaud et de Genève se préparent à lutter contre le frelon asiatique, dont le nombre de nids pourrait exploser cette année. IMAGO/ABACAPRESS

Les points forts du jour

PARLEMENT: La session spéciale démarre lundi au National. Elle occupera les députés jusqu'à mercredi. La Chambre du peuple se penchera sur la question controversée de la participation suisse au groupe international du G7 chargé de traquer les avoirs russes. Un autre sujet sera moins disputé: l'interdiction explicite des symboles nazis et racistes en Suisse. Le National abordera aussi le droit de recours des organisations environnementales ou encore le programme de la législature 2023-2027.

SANTE: Le comité interpartis «Non à l'initiative pour un frein aux coûts» lance lundi la campagne contre le texte déposé par le Centre. L'initiative vise à ralentir la hausse des coûts et des primes d'assurance-maladie. Le mécanisme proposé est «absurde», estiment l'UDC, le PLR, le PS et les Vert-e-s, soutenus par l'association suisse des infirmières. Les dépenses de santé seraient plafonnées selon la conjoncture économique. Mais ce frein aux coûts ne tient pas compte de facteurs tels que le vieillissement de la population et les progrès de la médecine.

SUISSE/ETATS-UNIS: Le conseiller fédéral Guy Parmelin entame sa visite officielle aux Etats-Unis. Cette mission est placée sous le signe de différentes thématiques en lien avec l'économie, les sciences et les technologies aérospatiales. Au programme figurent notamment des entretiens avec la NASA et les représentants d'entreprises suisses actives aux Etats-Unis.

PROCÈS-TI: Le Tribunal de Bellinzone va rendre lundi son verdict contre un théologien allemand. L’homme qui enseigne à l'Université de Lugano est accusé de discrimination et incitation à la haine pour avoir autorisé la publication d’un article homophobe dans un journal dont il est l’éditeur.

ETATS-UNIS: Donald Trump va devenir lundi le premier ex-président de l'Histoire des Etats-Unis à faire face à la justice pénale, avec l'ouverture d'un procès à New York qui rend plus imprévisible son duel contre Joe Biden lors de l'élection de novembre.

Le milliardaire républicain devrait comparaître à partir de 15h30 à Manhattan pour une affaire de paiements destinés à acheter le silence de l'ancienne star du X Stormy Daniels. Un peu plus de trois ans après avoir quitté la Maison Blanche dans le chaos, il risque, en théorie, une peine de prison, mais cela ne l'empêcherait pas d'être candidat au scrutin présidentiel du 5 novembre.

Vu dans la presse

INSECTES: Avec l'arrivée des beaux jours, les cantons de Vaud et de Genève se préparent à lutter contre le frelon asiatique, dont le nombre de nids pourrait exploser cette année. Un appel au signalement de nid a été lancé auprès de la population vaudoise, tandis que Genève, «capitale suisse du frelon asiatique», organise sa lutte via une expérience pilote, indique la Tribune de Genève.

Près de 500 pièges sélectifs ont été installés et la télémétrie va être utilisée afin d'identifier des nids secondaires, difficiles à trouver. Une éradication de l'espèce dans la région est inenvisageable, indique Gottlieb Dandliker, inspecteur cantonal de la faune. «Pour l'instant, on fait le maximum pour limiter sa population et gagner du temps», dit-il.

PATROUILLE DES GLACIERS: Les concurrents, de moins en moins connaisseurs de la montagne, devraient se soumettre à un test d'aptitude avant l'épreuve de ski-alpinisme, estime son ancien commandant Marius Robyr. «Au départ, il y a désormais des gens qui ne savent pas s'encorder, ou tout juste savent-ils mettre le baudrier», déplore dans Le Temps celui qui a commandé la Patrouille des Glaciers entre 1990 et 2008.

Le secrétaire général de l'Association suisse des guides de montagne, Pierre Mathey, constate aussi que la compétition a pris le pas sur les connaissances de la montagne. Un phénomène rendu possible par l'aménagement de l'itinéraire, qui garantit aux participants qu'il n'y aura pas d'accidents dus à un événement extérieur, comme une avalanche.

ASILE: Un requérant d'asile débouté a obtenu gain de cause dans une action contre l'Etat d'Appenzell Rhodes-Extérieures. Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que les autorités suisses n'ont pas respecté le principe de célérité, qui exige qu'une affaire soit élucidée le plus rapidement possible pour que les parties soient fixées sur leur sort, indiquent les titres du groupe alémanique CH Media.

En d'autres termes, la procédure d'asile a trainé longueur, prolongeant inutilement la durée d'incarcération du demandeur d'asile. La Cour suprême du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures doit désormais définir cette durée afin de fixer le montant de l'indemnisation. Le plaignant, qui estime avoir été injustement détenu en prison pendant 305 jours, exige un remboursement de 61'000 francs, soit 200 francs par jour de détention.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): Début de la guerre entre les généraux au Soudan.

- Il y a 5 ans (2019): Incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

- Il y a 10 ans (2014): Silvio Berlusconi est condamné à neuf mois de travail social pour corruption. Il doit effectuer un service social par semaine dans un foyer pour handicapés.

- Il y a 20 ans (2004): Mort de l'auteur de théâtre grison Hans Gmür. Il a écrit plus de 50 pièces de théâtre et comédies musicales.

- Il y a 30 ans (1994): Création à Marrakech de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) avec pour objectifs la suppression des obstacles au commerce et la libéralisation du commerce international.

- Il y a 30 ans (1994): Le patineur artistique britannique John Curry, champion olympique en 1976 à Innsbruck, meurt du sida. Il était né le 9 septembre 1949.

- Il y a 65 ans (1959): Naissance de l'actrice britannique Emma Thompson, lauréate de deux Oscars de la meilleure actrice pour «Retour à Howards End» (1992) et «Les vestiges du jour» (1993).

- Il y a 100 ans (1924): Naissance du violoniste et chef d'orchestre anglais Neville Marriner, fondateur de l'Academy of St Martin in the fields. Il est décédé le 2 octobre 2016.

Le dicton du jour

«Quand à Saint-Paterne arrive la saison, la chaleur vient pour de bon»

