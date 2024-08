Qui se marie le 1er août, la corde il se met au cou

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le drapeau suisse de 80x80 mètres est suspendu à une falaise en dessous du Säntis, à l'occasion de la fête nationale. KEYSTONE

ATS

Les points forts du jour

FÊTE NATIONALE: La Suisse célèbre ce jeudi sa fête nationale. Six conseillers fédéraux arpenteront les routes de Suisse pour y prononcer des discours, dont deux en Suisse romande: Guy Parmelin sera à Jussy (GE), alors qu'Elisabeth Baume-Schneider prendra la parole à Saint-Pierre-de-Clages (VS). Comme chaque année, de nombreux Suisses se rendront à la ferme pour le brunch. Cette année, quelque 280 exploitations de tout le pays ouvrent leurs portes et invitent la population à venir prendre le petit-déjeuner sur leur domaine.

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE: Les délégués du Parti démocrate américain commencent à voter pour investir formellement la vice-présidente Kamala Harris comme candidate pour l'élection présidentielle de novembre. L'ancienne procureure générale de Californie est la seule candidate. Le vote se déroule jusqu'à lundi. Le comité du Parti démocrate s'est engagé à présenter son ou sa candidate avant le 7 août, soit bien avant la convention démocrate qui se tiendra du 19 au 22 août à Chicago.

JO 2024: Le jour de la Fête nationale sera-t-il synonyme de feu d'artifice pour les athlètes suisses? Les Genevois Roman Mityukov et Martin Dougoud espèrent en tout cas bien tirer le leur. Mityukov, qui a signé le 2e temps des demi-finales du 200 m dos, a les moyens de devenir le premier champion olympique de l'histoire de la natation suisse. Dougoud fait quant à lui partie des outsiders dans l'épreuve de slalom en kayak mono.

Vu dans la presse

SANTÉ: L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) termine à fin août la surveillance des cas de Covid dans les hôpitaux suisses. Des spécialistes se sont montrés inquiets et reprochent à la Confédération un recul dans la lutte contre les pandémies, rapportent le Blick et Le Temps. L'OFSP a justifié cette décision par des mesures d'économie. La surveillance de l'évolution de la maladie chez les patients atteints du Covid et de la grippe dans les hôpitaux n'est plus possible en raison des besoins élevés en ressources. Le financement pour la surveillance des eaux usées sera également supprimé.

MAGASIN: Migros a installé provisoirement dans son magasin de Stadelhofen, en ville de Zurich, une nouvelle caisse self-checkout avec de la musique techno. Elle ne bipe pas lorsqu'on scanne, mais joue des beats techno, rapporte 20 Minuten. La caisse reste installée jusqu'au début du festival techno Street Parade le 10 août. Le parcours de la plus grande fête techno du monde passe près de Stadelhofen.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): Décès d'Annemarie Huber-Hotz à l'âge de 70 ans d'un arrêt cardiaque lors d'une randonnée en montagne. La PLR a été la première chancelière de la Confédération. Elle a été présidente de la Croix-Rouge suisse de 2011 à 2019.

- Il y a 20 ans (2004): Inauguration de la nouvelle Place fédérale et de son jeu d'eau à Berne.

- Il y a 20 ans (2004): Un incendie fait 215 morts dans un supermarché d'Asuncion, la capitale du Paraguay.

- Il y a 30 ans (1994): Le 1er août est pour la première fois un jour férié en Suisse.

- Il y a 80 ans (1944): Début de l'insurrection de Varsovie, soulèvement armé contre l'occupant allemand organisé par la résistance polonaise. L'insurrection se termine le 2 octobre avec la capitulation des insurgés. 200'000 personnes ont perdu la vie.

- Il y a 80 ans (1944): Le jazzman américain Glenn Miller enregistre «In The Mood».

- Il y a 110 ans (1914): L'Empire allemand décrète la mobilisation générale et déclare la guerre à la Russie. La France, alliée de la Russie, mobilise également ses troupes. Le Conseil fédéral ordonne la mobilisation de l'armée suisse. Quelque 220'000 soldats entrent en service actif en l'espace d'une semaine.

Le dicton du jour

Qui se marie le 1er août, la corde il se met au cou

ro, ats