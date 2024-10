Impact du trafic routier en Suisse: des infos fuitent, Rösti dans le collimateur

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Un rapport de la Confédération sur l'impact du trafic routier tarde à être publié, lit-on mardi dans Le Nouvelliste et ArcInfo. Des voix se sont élevées pour critiquer les services du conseiller fédéral Albert Rösti. (archives) KEYSTONE

ATS

Les points forts du jour

SANTÉ: La gauche entre dans l'arène mardi contre la réforme de financement uniforme des soins stationnaires et ambulatoires. Une fois de plus, l'Union syndicale suisse mène la barque de l'opposition. Selon elle, la réforme provoquerait des hausses de primes supplémentaires, une charge inacceptable pour la population.

JUSTICE: Succédant à Credit Suisse, UBS comparaît mardi devant le Tribunal pénal fédéral. Avec deux autres prévenus, la banque est accusée de blanchiment d'argent pour le compte de la mafia bulgare. En première instance, Credit Suisse avait écopé d'une amende de 2 millions de francs et avait été astreint à verser une créance compensatrice de 19 millions à la Confédération.

CONSEIL DE L'EUROPE: Alain Berset tient mardi son premier discours public en tant que secrétaire général du Conseil de l'Europe devant l'assemblée parlementaire de l'organisation. L'ancien conseiller fédéral fribourgeois succède à Marija Pejcinovic Buric, qui part sur un bilan en demi-teinte à l'issue d'un mandat marqué par la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine.

NATIONS UNIES: La Suisse prend mardi pour la seconde fois la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Elle devra piloter pendant un mois les discussions dans une enceinte qui doit faire face à la détérioration de plusieurs conflits importants.

CERN: Le Conseil européen pour la recherche nucléaire (CERN) fête mardi à Meyrin (GE) ses 70 ans en compagnie de dirigeants de plusieurs pays. La présidente de la Confédération Viola Amherd, celle de la Commission européenne Ursula von der Leyen et six chefs d'Etat et de gouvernements sont attendus.

FRANCE: Près d'un mois après sa nomination, le nouveau premier ministre français Michel Barnier doit dévoiler mardi ses priorités lors de son discours de politique générale. Sa marge de manoeuvre est très étroite, car à l'absence de majorité s'ajoute une situation financière explosive, avec un dérapage du déficit public qui contraindra à des coupes dans les dépenses. Plus de 180 manifestations sont prévues en parallèle dans le pays à l'appel des syndicats pour réclamer notamment l'abrogation de la réforme des retraites et une hausse des salaires.

FOOTBALL: Après une nouvelle défaite en Super League de football, les Young Boys de Berme poursuivent mardi dès 21h00 leur aventure européenne sur la pelouse du FC Barcelone. La tâche s'annonce très ardue pour les Bernois face à un Barça à nouveau flamboyant en ce début de saison, sous les ordres de l'entraîneur allemand Hansi Flick. Parmi les autres affiches de la soirée, le Bayer Leverkusen et le Suisse Granit Xhaka accueillent l'AC Milan tandis que le Borussia Dortmund d'un autre Suisse, Gregor Kobel, défie les Ecossais du Celtic Glasgow.

Vu dans la presse

MOBILITÉ: Un rapport de la Confédération sur l'impact du trafic routier tarde à être publié, lit-on mardi dans Le Nouvelliste et ArcInfo. Des voix se sont élevées pour critiquer les services du conseiller fédéral Albert Rösti.

Des documents officiels de la Confédération qui ont récemment fuité révèlent que l'impact des transports sur l'environnement et la santé en Suisse serait largement sous-estimé. Les données montreraient que les coûts externes des transports, soit les coûts non payés par les utilisateurs, sont 70% plus élevés que les estimations précédentes.

TECHNOLOGIE: Les escroqueries se perfectionnent, comme le signale l'Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) dans un bulletin d'alerte. Non seulement les pirates tentent de voler de l'argent à leurs victimes en leur faisant miroiter des investissements mirobolants, mais en plus ils les recontactent une seconde fois pour soi-disant les aider, explique Le Temps mardi.

PÉNURIE DE LOGEMENT: Zurich va établir des règles plus strictes pour les locataires en raison de la pénurie de logements. Le conseiller municipal Daniel Leupi (Verts) s'en explique dans plusieurs journaux alémaniques de Tamedia (Basler Zeitung, Berner Zeitung, Der Bund, Tages-Anzeiger). «Environ 15% des logements sont actuellement sous-occupés, ce qui représente 1500 maisons ou appartements. Nous concluons entre 350 et 500 nouveaux contrats de location par an, dont seule une partie peut être considérée comme un logement de remplacement. Cela prendra donc plusieurs années», a-t-il ajouté.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 01.10.2024

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): décès du chanteur populaire tchèque Karel Gott à l'âge de 80 ans. Surnommé le «Sinatra de l'Est», il a notamment interprété en 1975 la chanson de la série télévisée «Maya l'Abeille». Il était le porte-parole des artistes de l'Anticharte, opposés aux principes démocratiques de la Charte 77.

- Il y a 20 ans (2004): décès du photographe américain Richard Avedon, surtout connu pour ses photos en noir et blanc de femmes, de mannequins ou de vedettes. Il était né en 1923.

- Il y a 25 ans (1999): début de la deuxième guerre de Tchétchénie.

- Il y a 30 ans (1994): la ceinture de sécurité devient obligatoire à l'arrière des voitures en Suisse.

- Il y a 30 ans (1994): création du consortium World Wide Web.

- Il y a 60 ans (1964): lancement du train à grande vitesse shinkansen au Japon.

- Il y a 75 ans (1949): Mao Zedong proclame la République populaire de Chine.

- Il y a 75 ans (1949): naissance du violoniste et chef d'orchestre néerlandais André Rieu.

- Il y a 80 ans (1944): naissance de la chanteuse et comédienne française Dani ("Comme un boomerang"). Elle est décédée le 18 juillet 2022.

- Il y a 100 ans (1924): naissance de l'ancien président américain Jimmy Carter, 39e président des Etats-Unis de 1977 à 1981 et lauréat du prix Nobel de la paix en 2002.

Le dicton du jour

«Octobre en bruine, hiver en ruine».

ro, ats