Le patron de l'OMS traîné dans la boue par son propre pays

Le point fort du jour

CONSEIL FEDERAL: La liste des candidats à la succession du conseiller fédéral Alain Berset pourrait encore s'allonger. Le PS Grisons tient lundi une conférence de presse sur les élections fédérales en présence de son conseiller national Jon Pult, qui s'était montré intéressé à l'idée d'intégrer le gouvernement fédéral. Il avait toutefois annoncé vouloir s'accorder un temps de réflexion jusqu'à l'automne. S'il décide de se présenter, le Grison sera le quatrième candidat à la candidature socialiste au gouvernement après le sénateur zurichois Daniel Jositsch, le président du gouvernement bâlois Beat Jans et le député bernois Matthias Aebischer.

Vu dans la presse

OMS: Le patron de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a subi une campagne de harcèlement menée par le gouvernement de son pays, l'Ethiopie. C'est ce que révèle une fuite de données obtenues par une ONG anglaise et partagées à plusieurs médias, dont les titres Tamedia. Les autorités éthiopiennes ont tenté de discréditer cet ancien ministre éthiopien aujourd'hui basé en Suisse, en l'accusant de corruption et d'abus sexuels, peut-on lire.

Le Dr Tedros rejette ces accusations. Selon son entourage, lui et ses proches auraient en outre été pris en filature à Genève et près de son domicile vaudois. Le Département fédéral des affaires étrangères refuse de commenter ce cas, tout en précisant que la «Suisse s'emploie à garantir les meilleures conditions possibles pour le personnel international qui travaille à Genève».

ENVIRONNEMENT: Une majorité de Suisses veut des villes plus vertes moins axées sur les voitures, mais aussi plus denses, révèle un sondage mené par l'institut de recherche Sotomo relayé dans les titres Tamedia. Plus de 2200 personnes ont été interrogées en ligne en juin pour établir ce sondage représentatif réalisé à la demande de DPD Suisse.

Les personnes interrogées disent vouloir plus de place pour les piétons, les cyclistes et la nature. Concrètement, six personnes interrogées sur dix souhaitent apaiser le trafic au moyen de zones sans voitures et de réductions de la vitesse. Le péage routier est en revanche rejeté par plus de la moitié d'entre elles.

TOUR DE MORON: L'enquête lancée pour déterminer les raisons de l'effondrement en 2022 des marches de la Tour de Moron prend du retard. Les experts chargés d'établir le rapport ont été mandatés il y a deux mois seulement, révèle Le Quotidien Jurassien. Résultat: le ministère public devrait rendre ses conclusions à la fin de l'année alors qu'elles étaient attendues pour septembre. Les lourdeurs procédurales expliquent ce retard, selon le journal.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2022): Plus de 135 personnes perdent la vie et au moins 180 autres sont blessées dans une bousculade à l'issue d'un match de football dans la province indonésienne de Java-Est. Selon une enquête, c'est l'utilisation de gaz lacrymogènes par la police qui a provoqué la panique. Selon les autorités, 4000 billets de plus que la limite autorisée avaient été vendus lors du match.

- Il y a cinq ans (2018): Le journaliste saoudien dissident Jamal Khashoggi est tué et démembré dans les locaux du consulat saoudien à Istanbul alors qu'il venait chercher des papiers nécessaires à son mariage.

- Il y a 25 ans (1998): Lancement de la «Smart» sur le marché européen. Construite d'après une vision de Nicolas Hayek, il s'agissait d'une petite voiture à deux places et à propulsion arrière.

- Il y a 75 ans (1948): Naissance de la créatrice de mode américaine Donna Karan.

- Il y a 95 ans (1928): José Maria Escrivá de Balaguer fonde l'ordre laïc et sacerdotal de l'Opus Dei (œuvre de Dieu).

Le dicton du jour

«A la Saint-Léger, le blé qu'on sème sera léger»

ro, ats