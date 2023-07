blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le membre de la commission Helsinki Bill Browder reproche à la Suisse de ne pas faire fonctionner son système juridique et de n'avoir gelé qu'une fraction de l'argent provenant de Russie, indique le groupe alémanique CH Media. (archives) IMAGO/ABACAPRESS

Les points forts du jour

INCENDIE DE FORET: Le feu fait toujours rage dans la forêt au-dessus de Bitsch, dans le Haut-Valais. Le vent a mercredi attisé des foyers et rendu la zone dangereuse pour les pompiers. Ils n'ont finalement pas pu travailler en lisière de forêt pour circonscrire au mieux le sinistre comme cela était prévu, indiquait en fin d'après-midi Franz Mayr, de l'état-major de conduire de la commune de Bitsch. Près de quatre jours après le début de l'incendie, des chercheurs ont estimé qu'entre 100 et 200 ans seraient nécessaires avant que la forêt ne repousse complètement.

TENNIS: Stan Wawrinka (ATP 74) tentera de décrocher dès 17h30 son ticket pour les quarts de finale de l’Open de Gstaad. Le Vaudois fait figure de favori dans son 2e tour face à Jaume Munar, le 110e joueur du monde. Il a l’occasion de venger le Zurichois Alexander Ritschard, qui a subi la loi de l’Espagnol au 1er tour sur la terre battue bernoise.

Vu dans la presse

UKRAINE: Les Etats-Unis font pression sur la Suisse pour qu'elle se montre plus sévère vis-à-vis des oligarques russes. Le membre de la commission Helsinki Bill Browder reproche à la Suisse de ne pas faire fonctionner son système juridique et de n'avoir gelé qu'une fraction de l'argent provenant de Russie, indique le groupe alémanique CH Media. L'Américain réitère ainsi des propos déjà lancés l'année dernière.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) de son côté rejette une nouvelle fois ces reproches, qui reposent sur «aucune base factuelle». La Suisse applique de manière conséquente les normes internationales en matière de blanchiment d'argent et de sanctions, indique-t-il.

CLIMAT: Une publication scientifique met en lumière l'ensemble des actions climatiques réprimées par la justice depuis 2018 en Suisse, une première. Au moins 325 personnes sont impliquées dans des poursuites pénales pour avoir participé à ce type de manifestation, montre l'étude menée par deux chercheuses des universités de Lausanne et de Berne et relayée par Le Courrier.

Si les pratiques diffèrent selon les cantons, la justice considère dans tous les cas que la participation à ces actions pacifiques et non autorisées constitue un délit et mérite une sanction. Les chercheuses estiment que les décisions judiciaires font primer la protection de la propriété privée et la liberté de se déplacer sur le domaine public sur la liberté d'expression.

ENERGIE: Face à la hausse des prix, le ministre de l'énergie Albert Rösti et le président de la Commission fédéral de l'électricité Werner Luginbühl prient les distributeurs de courant électrique d'échelonner leur achat. Ils ont envoyé une lettre en ce sens à l'Association des entreprises électriques suisse (AES) le 28 juin, indique Le Temps.

Les deux hommes y pressent l'AES de «sensibiliser les entreprises d'approvisionnement concernées». Cette dernière affirme ne pas avoir fait de communication particulière après cette lettre, l'association sensibilisant régulièrement toute la branche.

POLITIQUE-VD: Le Conseil communal et la municipalité de Perroy (VD) demandent au gouvernement cantonal de révoquer le syndic de la commune Didier Haldimann. Ils ont envoyé une lettre en ce sens la semaine dernière, indique Le Temps. L'édile de la Côte a jusqu'à fin août pour se positionner. La population pourrait être amenée à trancher.

Didier Haldimann, accusé par les conclusions d'une enquête administrative de confondre ses intérêts personnels avec ceux de la commune dans des affaires d'aménagement du territoire, affirme qu'il ne compte pas démissionner.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 20.07.2023

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2013): Des sondages pour le plus grand projet de géothermie de Suisse dans le Sittertobel, près de Saint-Gall, provoquent un tremblement de terre de magnitude 3,6. Les travaux sont stoppés provisoirement, puis définitivement.

- Il y a 50 ans (1973): Décès de l'acteur sino-américain Bruce Lee, spécialiste des films d'arts martiaux ("La Fureur du dragon», «Opération Dragon"). Il était né en 1940.

- Il y a 50 ans (1973): Naissance du prince héritier norvégien Haakon.

- Il y a 70 ans (1953): L'émetteur d'Üetliberg à Zurich commence à diffuser des émissions d'essai de télévision. Officiellement, les essais de télévision en Suisse ont débuté le 23 novembre.

- Il y a 90 ans (1933): Naissance de l'écrivain américain Cormac McCarthy ("La Route», «La Trilogie des confins").

- Il y a 90 ans (1933): Le Vatican et le gouvernement nazi allemand signent le Reichskonkordat, un concordat qui garantit à l'Eglise catholique en Allemagne une autonomie interne et la diffusion sans entrave de ses écrits.

- Il y a 120 ans (1903): mort du Pape Léon XIII

Le dicton du jour

«Juillet, c'est le mois de la moisson, vite on dépouille les sillons»

ro, ats