blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

MétéoSuisse prévoit un mercure à plus de 20 degrés en plaine dès le début de la matinée et jusqu'à 35 l'après-midi. Meteosuisse

Les points forts du jour

Infos canicule - 21 août 2023 La canicule va continuer à peser sur la Suisse lundi.

MétéoSuisse prévoit un mercure à plus de 20 degrés en plaine dès le début de la matinée et jusqu'à 35 l'après-midi.

Les pics de chaleur sont attendus en milieu de la semaine.

Ce n'est qu'à partir de jeudi que des averses, voire de violents orages, et donc un refroidissement, sont probables en plaine. Néanmoins, selon le service météorologique national, un orage a tout de même éclaté «de manière un peu surprenante» dimanche en fin d'après-midi au-dessus du Jura. Montre plus

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 21.08.2023

Vu dans la presse :

Cyberattaque

Une institution vaudoise s'occupant d'enfants et jeunes adultes avec des retards de développement et d'apprentissage a été piratée.

Des hackers du groupe NoEscape lui ont volé des données le 8 août, révèle Le Temps qui relaie une information du site spécialisé Inside-IT.

Parmi les 40 gigaoctets dérobés se trouveraient des certificats médicaux et des lettres de maladie mais aussi des centaines de photos d'enfants.

Les pirates menacent de publier toutes les données volées si une rançon n'est pas payée. La directrice de la fondation assure que toutes les familles d'élèves seront averties du piratage.

PROTECTION ANIMALE

La Confédération investit des millions afin de réduire les expériences particulièrement intensives sur les animaux, mais elles ne cessent d'augmenter. Le nombre d'expériences avec le degré de gravité le plus élevé a augmenté de 87% en dix ans.

Des dossiers sur certaines expériences, dont les titres alémaniques du groupe Tamedia disposent, révèlent des abus. Les animaux sont parfois détenus en laboratoire dans un espace extrêmement réduit. Et des rongeurs sont gazés au CO2 lors de leur mise à mort, une pratique que «partiellement autorisée» par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

MIGRATION

La route des Balkans perd de son importance pour les migrants: l'année dernière, 34'000 personnes empruntaient encore ce chemin vers l'Europe occidentale, contre 760'000 en 2015. L'une des causes de cette situation se trouve en Serbie, indiquent les titres alémaniques du groupe Tamedia. La Suisse et l'Autriche sont intervenues, avec l'Allemagne, la Croatie et la Slovénie, auprès de la Commission européenne.

Celle-ci a finalement convaincu la Serbie de supprimer l'exemption de visa pour les migrants en provenance de Tunisie, d'Egypte, d'Inde, du Burundi et de Cuba. La nouvelle réglementation est entrée en vigueur début 2023. Pour la Suisse, l'effet le plus visible est celui des demandes d'asile de ressortissants burundais. A l'automne dernier, plus de 300 demandes par mois étaient enregistrées. Leur nombre n'a depuis cessé de diminuer, passant sous la barre de 10.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2013): Une attaque aux armes chimiques, imputée au régime syrien, fait plus 1400 morts près de Damas.

- Il y a 45 ans (1978): Décès du designer et architecte américain Charles Eames, créateur de mobilier devenu iconique. Il était né en 1907.

- Il y a 55 ans (1968): Arrestation du chef du parti communiste tchécoslovaque Alexander Dubcek, du président du Parlement Josef Smrkovsky et du Premier ministre Oldrich Cernik suite à la répression du Printemps de Prague.

- Il y a 60 ans (1963): Naissance du roi du Maroc Mohammed VI.

- Il y a 65 ans (1958): Naissance de l'homme d'affaires américain Steve Case, cofondateur et PDG de la société de service internet America Online (AOL). Il jouera un rôle décisif dans la fusion d'AOL avec Time Warner en 2000.

- Il y a 85 ans (1938): Naissance de la star de la musique country Kenny Rogers ("The Gambler,» «Lucille», «Islands in the Stream"). Il est décédé en 2020.

Le dicton du jour

«Pluie violente à la Saint-Christophe peut mener à la catastrophe»

ro, ats