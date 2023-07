blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Des partisans de Sion 2026 réagissent pendant un aperitif lors d'une votation sur le soutien financier de lEtat du Valais pour l'organisation des Jeux olympiques d'hiver le dimanche 10 juin 2018 a Sion. Le soutien avait alors été refusé par 53.98% des votants. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) KEYSTONE

Le point fort du jour

FOOTBALL: L'équipe de Suisse entame la Coupe du monde dames ce matin à Dunedin, en Nouvelle-Zélande. La sélection dirigée par Inka Grings affronte les Philippines dès 07h00 heure suisse. Sur le papier, les Suissesses sont favorites, mais la réalité du terrain est parfois différente. Ramona Bachmann et ses coéquipières devront évoluer au maximum de leurs capacités pour l'emporter et offrir un premier succès à leur sélectionneuse.

Vu dans la presse

JEUX OLYMPIQUES: Alors que les tentatives d'organiser des JO en Suisse ont échoué à huit reprises sur les 35 dernières années, la ministre des sports Viola Amherd est favorable à une nouvelle candidature. Une lettre interne de Swiss Olympic le prouve.

«La conseillère fédérale Viola Amherd est en principe favorable aux efforts visant à organiser des Jeux durables, adaptés à la Suisse et bénéficiant d'un large soutien», confirme son porte-parole Renato Kalbermatten aux titres alémaniques du groupe Tamedia. L'enjeu est de savoir si la conseillère fédérale du Centre peut, contrairement à ses prédécesseurs, créer une base solide pour attirer l'événement sportif en Suisse.

INCENDIE A VERNIER: La rentrée scolaire des 400 élèves de l'école des Ranches, touchée par un incendie il y a deux semaines, est assurée. La majorité d'entre eux seront accueillis dans des locaux préfabriqués d'une capacité de 12 classes, les autres seront répartis dans quatre classes encore exploitables dans l'école et dans deux écoles situées à proximité, indique Le Temps.

Les parents ont été avertis jeudi et le Conseil administratif, qui a utilisé son droit d'urgence, a informé le Conseil municipal. Les préfabriqués, vendus 300'000 francs par la commune de La Tour-de-Peilz, seront installés sur le parking de l'école.

HISTOIRE: La fondation Gamaraal se lance sur Tiktok pour faire perdurer le souvenir des victimes de l'Holocauste. Près de 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les derniers témoins directs sont très âgés. Il s'agit de conserver leurs récits pour les générations futures, qui ne pourront plus jamais s'asseoir en face d'un survivant d'Auschwitz, écrit la Neue Zürcher Zeitung. La fondation suisse a été créée en 2014 pour soutenir les survivants de l'Holocauste dans le besoin.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 21.07.2023

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2022): Le président du Conseil italien Mario Draghi démissionne après un vote de confiance qui n'a pas été remporté à la hauteur souhaitée.

- Il y a 5 ans (2018): Le quotidien Le Matin publie son dernier numéro papier avec une édition de 64 pages.

- Il y a 10 ans (2013): Le nouveau roi des Belges Philippe prête serment devant le Parlement à Bruxelles. A 53 ans, il succède à son père Albert II, qui a abdiqué.

- Il y a 15 ans (2008): L'ancien chef politique des Serbes de Bosnie Radovan Karadzic est arrêté près de Belgrade après des années de fuite. Le 30 juillet, il est extradé vers le Tribunal des crimes de guerre de l'ONU à La Haye. Le TPI le condamnera en appel à la prison à vie en 2019 pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

- Il y a 40 ans (1983): Le thermomètre de la station de recherche russe «Vostok» dans l'Antarctique indique moins 89,2 degrés, la température la plus basse jamais enregistrée sur la Terre.

- Il y a 75 ans (1948): Naissance du chanteur britannique Cat Stevens, qui se convertira à la religion musulmane et deviendra Yusuf Islam à la fin des années 70 ("An Other Cup», «Father and Son», «Wild World», «Moon Shadow").

- Il y a 75 ans (1948): Naissance du chanteur français Hubert-Félix Thiéfaine

Le dicton du jour

«Quand il pleut le jour de Saint-Victor, la récolte n'est pas d'or»

ro, ats