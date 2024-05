Primes maladie: les dettes des Suisses s'alourdissent

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les primes des caisses-maladie inquiètent de plus en plus les personnes endettées. (image d'illustration) IMAGO/Panthermedia

ATS

Les points forts du jour

PROCES EN APPEL A GENEVE: Acquitté de viol et de contrainte sexuelle en première instance, Tariq Ramadan se retrouve à nouveau devant les juges à Genève pour son procès en appel. L'islamologue est accusé par une femme âgée aujourd'hui de 58 ans de l'avoir violée en octobre 2008 dans une chambre d'hôtel. La plaignante a décrit une nuit «de baston» lors de laquelle elle affirme avoir été frappée, insultée et abusée sexuellement pendant plusieurs heures.

Tariq ramadan clame son innocence affirmant être victime d'une femme éconduite et blessée. Le procès en appel devrait durer jusqu'à mercredi. Le verdict n'est pas attendu avant plusieurs semaines.

PARLEMENT: La session d'été s'ouvre lundi aux Chambres fédérales. Le premier jour, le National débattra de sujets liés à la migration, dont les demandes d'asile des femmes afghanes. Il devrait en outre accepter un projet visant à mieux lutter contre les mariages de mineurs. Le Conseil des Etats empoignera lui le programme de la législature 2023-2027, entre autres.

ABUS SEXUELS: Les institutions de l'Eglise catholique suisse font le point ce lundi à Zurich sur les mesures prises pour lutter contre les abus sexuels et leur dissimulation. Ces mesures avaient été décidées en septembre suite à la publication d'une étude de l'Université de Zurich. Ce travail avait révélé que plus d'un millier de cas d'abus sexuels avaient été commis par des prêtres, des membres d'ordres religieux catholiques depuis les années 1950. Il ne s'agit, toutefois, que de la pointe de l'iceberg.

SANTE: Les 194 membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) se retrouvent ce lundi à Genève pour une Assemblée mondiale de la santé qui devra décider de poursuivre ou non les négociations pour la préparation aux prochaines pandémies. Les situations dans la bande de Gaza et en Ukraine seront aussi abordées tout au long de la semaine.

Vu dans la presse

CAISSES-MALADIE: Les primes des caisses-maladie inquiètent de plus en plus les personnes endettées. Selon Dettes Conseils Suisse, en 2015, les primes impayées représentaient environ 8% des dettes. En 2023, ce chiffre a atteint 15%, rapportent les journaux alémaniques de Tamedia.

En moyenne, cela constitue un peu plus de 13'000 francs d'impayés par débiteur, soit 44 millions de francs au total. Toutefois, seules les données des personnes qui demandent de l'aide au service de conseil en matière d'endettement sont prises en compte, soit environ 5000 à 6000 personnes par an. Seules les dettes fiscales sont plus élevées par personne.

HOCKEY SUR GLACE: L'équipe de Suisse s'est inclinée 2-0 hier soir à Prague face à la République tchèque. «Cette nouvelle défaite au stade ultime de la compétition ne doit rien enlever au mérite de Patrick Fischer. Rassembleur, le Zougois a su convaincre depuis plusieurs années les joueurs de NHL de prolonger leur longue saison pour la terminer sous les drapeaux», rapportent les journaux de ESH Médias.

Selon la Tribune de Genève et 24Heures, pour devenir à son tour une «grande» nation du hockey mondial et franchir un palier supplémentaire, la Suisse a désormais besoin d'une chose: de gagner le titre mondial. Les Finlandais, trente ans plus tôt, étaient dans la même impasse: souvent placés, jamais gagnants, jusqu'à ce qu'ils brisent enfin leur plafond de verre.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (1999): Le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie inculpe le président yougoslave Slobodan Milosevic et quatre dirigeants politiques serbes pour l'expulsion de 740'000 personnes depuis le début de l'année 1999 et le meurtre de 340 Albanais du Kosovo.

- Il y a 30 ans (1994): Le prix Nobel de littérature Alexandre Soljenitsyne rentre en Russie après plus de 20 ans d'exil.

- Il y a 80 ans (1944): Naissance du chanteur et acteur français Alain Souchon ("J'ai dix ans», «Foule sentimentale», «Sous les jupes des filles").

- Il y a 85 ans (1939): Naissance du chanteur de country américain Don Williams ("Some broken hearts never mend"). Il est décédé en 2017.

- Il y a 130 ans (1894): Naissance de l'écrivain français Louis-Ferdinand Céline ("Voyage au bout de la nuit").

Le dicton du jour

«Celui qui s'allège avant le mois de mai, certainement ne sait pas ce qu'il fait.»

ro, ats