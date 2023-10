blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

IMAGO/Addictive Stock

Les points forts du jour

SUCCESSION BERSET: Les Vert-e-s avaient déjà fixé cette séance avant les élections de dimanche et ils l'ont maintenue malgré leur recul. Leur groupe aux Chambres fédérales va discuter vendredi de la prochaine élection du Conseil fédéral, en particulier de la succession d'Alain Berset que certains membres du parti ont revendiquée. D'un point de vue arithmétique, les Verts auraient toujours droit à un siège.

FOOTBALL: Avec le retour d'Ana-Maria Crnogorcevic, l'équipe nationale féminine suisse vise en Suède son premier succès dans la nouvelle Ligue des Nations. Le coup d'envoi du match à Göteborg sera donné à 18h30. Les Suissesses, qui n'ont pas encore marqué de but dans la compétition, sont déjà sous forte pression pour se maintenir en Ligue A de la Ligue des Nations. Un point gagné à l'étranger contre la Suède, troisième de la Coupe du monde, serait déjà considéré comme un succès.

Vu dans la presse

VOTATIONS: Pas moins de 71% des Suisses voteraient en faveur d'une 13e rente AVS, selon le sondage réalisé par l'institut de recherche Sotomo sur mandat de l'Union syndicale suisse (USS).

Près d'un quart des personnes interrogées, soit 24%, se disent en revanche opposées à l'initiative populaire soumise au vote de la population le 3 mars prochain, indique le Blick. Les 5% restant sont indécis. Le texte rencontre du succès auprès des personnes plus âgées ainsi que dans le camp bourgeois.

VOTATIONS: Le PS accuse le Conseil fédéral de «jouer la montre» sur son projet d'allègement des primes pour peser sur l'issue du scrutin. Le gouvernement aurait décidé de repousser la votation sur l'initiative pour l'allégement des primes, initialement prévue le 3 mars prochain d'après le parti, indiquent les titres Tamedia.

Le texte socialiste devra patienter jusqu'à juin 2024 au plus tôt. Le vice-chancelier et porte-parole du Conseil fédéral André Simonazzi assure que le 3 mars n'avait jamais été explicitement réservé au texte du PS.

TRANSPORT: La Suisse romande est à la traîne en matière de voitures électriques. Genève, Jura et Neuchâtel sont les cantons où l'on trouve le moins de voitures électriques, tandis que Zoug et Zurich sont en tête du classement élaboré par les titres romands du groupe Tamedia.

Leur analyse se base sur les données des 4,7 millions de voitures de tourisme qui circulent en Suisse. Le résultat est semblable dans les villes. Lausanne, Genève et Bienne sont dernières tandis que Winterthour, Saint-Gall et Zurich figurent à la tête du classement. Les raisons de ces disparités sont difficiles à identifier, aucune étude nationale n'ayant été faite à ce jour.

FEDERALES 2023: Avec 38,5%, la proportion des femmes au parlement suisse est supérieure à la moyenne de 32% dans les pays de l'OCDE. Les parlements autrichiens, français et du Benelux ont une proportion de femmes équivalente au législatif suisse, précise la Neue Zürcher Zeitung. La moyenne d'âge au parlement est également similaire. Elle est de 49 ans en Suisse contre 51 ans dans les pays de l'OCDE.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2018): Un homme de 46 ans abat onze fidèles dans une synagogue de Pittsburgh, en hurlant son «désir de tuer des juifs». Il s'agit de la pire attaque antisémite de l'histoire des Etats-Unis. Arrêté, il sera condamné à mort en août 2023.

- Il y a 10 ans (2013): Décès du chanteur, guitariste et compositeur américain Lou Reed ("Walk on the Wild Side"), leader du groupe The Velvet Underground. Il était né en 1942.

- Il y a 25 ans (1998): L'ouragan Mitch fait 7000 morts en Amérique centrale.

- Il y a 70 ans (1953): Naissance de l'acteur britannique Peter Firth ("A la poursuite d'Octobre Rouge», «Pearl Harbor").

- Il y a 75 ans (1948): Onze généraux et officiers de la Wehrmacht sont condamnés à Nuremberg à des peines de prison allant de trois ans à la perpétuité pour crimes contre la paix et l'humanité.

- Il y a 100 ans (1923): Naissance de l'artiste américain Roy Lichtenstein. Il était le représentant le plus célèbre du Pop Art, avec Andy Warhol. Il a percé en 1961 avec le tableau Look Mickey, son style est devenu le style industriel de la bande dessinée imprimée.

