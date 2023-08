Viola Amherd n'assistera pas au Marché-Concours à Saignelégier

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

La conseillère fédérale Viola Amherd, forcée au repos jusqu'au 10 août en raison d'une chute en montagne, n'assistera finalement pas au Marché-Concours qui démarre le 11 à Saignelégier (JU). KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Les points forts du jour

ETATS-UNIS: L'ancien président américain Donald Trump est convoqué devant un tribunal fédéral à Washington pour répondre d'accusations liées à ses manoeuvres «criminelles» pour inverser les résultats de l'élection de 2020. Plus de 24 heures avant le début de l'audience prévue à 18h00, les caméras et camions satellite des médias nationaux et internationaux étaient déjà déployés sur la place devant le tribunal.

Vu dans la presse

MARCHE-CONCOURS: La conseillère fédérale Viola Amherd, forcée au repos jusqu'au 10 août en raison d'une chute en montagne, n'assistera finalement pas au Marché-Concours qui démarre le 11 à Saignelégier (JU). C'est sa collègue jurassienne Elisabeth Baume-Schneider qui la remplacera lors de la partie officielle du dimanche, indique Le Quotidien Jurassien. Viola Amherd a déjà été contrainte d'annuler une visite en Corée du Sud en raison de sa chute lors de laquelle elle s'est fracturée le coude.

ARMEE: Des propriétaires locaux de cabanes veulent à nouveau s'opposer au projet de l'armée pour une extension de la place de tir du Simplon (VS). C'est principalement le bruit qui les inquiète, écrit le Blick. Le projet, présenté à la population l'automne dernier, n'a pas encore été rendu public. Il s'agit de la nouvelle mouture d'un premier plan, retiré en 2020 suite à de nombreuses oppositions.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 15 ans (2008): Décès de l'écrivain russe et prix Nobel de littérature Alexandre Soljenitsyne ("L'Archipel du Goulag», «La station du cancer"). Il était né en 1918.

- Il y a 25 ans (1998): Décès du compositeur germano-russe Alfred Schnittke, l'un des compositeurs contemporains les plus joués (opéra «La vie avec un idiot"). Il était né en 1934.

- Il y a 35 ans (1988): Le Présidium du Soviet suprême d'URSS gracie le jeune pilote ouest-allemand Mathias Rust, qui avait atterri le 28 mai 1987 sur la place Rouge à Moscou. Le «fou volant du Kremlin» avait passé environ 14 mois en prison.

- Il y a 65 ans (1958): Naissance de l'acteur français Lambert Wilson ("De Gaulle», «Hiver 54, l'abbé Pierre», «Des hommes et dieux», «On connaît la chanson").

- Il y a 65 ans (1958): Le premier sous-marin à propulsion nucléaire, l'américain «Nautilus», relie le Pacifique à l'Atlantique en passant sous la banquise du Pôle Nord.

- Il y a 75 ans (1948): Naissance de l'ancien premier ministre français Jean-Pierre Raffarin.

- Il y a 85 ans (1938): Naissance de l'actrice et chanteuse allemande Ingrid Caven (album «Ingrid Caven chante Edith Piaf», film «L'année des treize lunes").

Le dicton du jour

«Pluie des premiers d'août, peu de regain en tout»

ro, ats