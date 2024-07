blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le fleuve le Rhone photographie en crue ce vendredi 21 juin 2024 a Collonges. Les eaux usées de milliers de foyers pourraient nuire à la qualité de l'eau du Rhône jusqu'au niveau du lac Léman. KEYSTONE

Les points forts du jour

PREVOYANCE PROFESSIONNELLE: L'Alliance des femmes interpartis présente ce jeudi ses arguments en faveur de la réforme de la LPP. La révision de la prévoyance professionnelle est au menu des votations du 22 septembre. La réforme, adoptée par le Parlement en mars 2023, prévoit un abaissement du taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle obligatoire de 6,8% à 6%. Les syndicats et la gauche, à l'origine du référendum, ont lancé leur campagne mardi, critiquant une réforme non aboutie, qui se fait sur le dos des travailleurs.

TRAVAIL: Unia publie aujourd'hui les résultats d'une enquête auprès des apprentis. Elle cible leurs conditions de travail, s'attachant notamment au ressenti du stress et à d'autres facteurs pouvant nuire à leur santé. L'apprentissage et son système de formation duale entre cours et travail en entreprise sont souvent vantés par la Confédération et l'économie comme un modèle à succès.

GRANDE-BRETAGNE: Les Britanniques sont appelés aux urnes jeudi pour des législatives anticipées. Les sondages laissent augurer une victoire sans appel des travaillistes après 14 ans de règne conservateur secoués par le Brexit, les turbulences économiques et les scandales politiques. Le travailliste Keir Starmer, ancien avocat et chef du parquet d'origine modeste âgé de 61 ans, s'est appliqué à éviter tout faux-pas au point de sembler manquer d'audace, face au Premier ministre conservateur Rishi Sunak, ancien banquier d'affaires de 44 ans, réputé plus riche que le roi Charles III, à la campagne laborieuse.

Vu dans la presse

INTEMPERIES: Des eaux usées s'écoulent actuellement de Saas-Fee et de Crans-Montana vers la vallée. Le canton appelle donc à des mesures d'hygiène. Les dommages subis par les trois stations d'épuration de Saas-Fee, Sierre et Anniviers sont tels que les eaux usées de milliers de foyers pourraient nuire à la qualité de l'eau du Rhône jusqu'au niveau du lac Léman, explique Yves Degoumois, du Service de l'environnement du canton du Valais à Tamedia.

Le canton recommande aux communes d'inciter la population à ne pas jeter le papier de toilette ou la graisse de cuisson dans les canalisations et à utiliser du savon biodégradable pour les douches, rapportent les journaux de Tamedia.

CORRECTION DU RHONE: Si personne ne conteste le besoin de corriger le fleuve, une bagarre politique s’opère depuis la volonté affichée du gouvernement de revoir la copie du chantier du siècle, rapporte le Nouvelliste.

«A l’origine, le projet de troisième correction du Rhône cherche à supprimer quasi complètement le danger. C’est un objectif très élevé, presque extrême, que l’on ne peut pas se permettre dans la gestion des autres dangers, alors pourquoi on le ferait pour le Rhône uniquement?», a déclaré Raphaël Mayoraz, chef du Service des dangers naturels du canton du Valais au journal.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 15 ans (2009): Décès à 63 ans de l'homme d'affaires franco-suisse Robert Louis-Dreyvus, ancien patron du groupe Adidas et ancien actionnaire principale de l'Olympique de Marseille.

- Il y a 20 ans (2004): Décès du chef d'orchestre vaudois Jean-Marie Auberson, à l'âge de 84 ans.

- Il y a 25 ans (1999): Des fouilleurs clandestins découvrent le disque de Nebra en Allemagne. Ce disque de bronze vieux de 3600 ans est considéré comme la plus vieille représentation du cosmos. Il avait été saisi en 2002 à Bâle alors que les pilleurs tentaient de le vendre.

- Il y a 20 ans (2004): La première pierre du One World Trade Center est posée à New York, sur le site du World Trade Center détruit par les attentats du 11 septembre 2001. La construction n'a toutefois commencé qu'en 2006.

- Il y a 30 ans (1994): Jeff Bezos et sa femme MacKenzie lancent une librairie en ligne à Seattle. L'entreprise s'est d'abord appelée Cadabra, puis Amazon, avant de devenir un géant de la vente par correspondance.

- Il y a 70 ans (1954): L'équipe d'Allemagne remporte la coupe du monde de football en battant la Hongrie 3-2 en finale au stade du Wankdorf de Berne. Pour les Allemands, il s'agit du «miracle de Berne».

- Il y a 75 ans (1949): Naissance du politicien allemand Horst Seehofer. Membre de la CSU bavaroise, il a fait partie de quatre gouvernements fédéraux sous Helmut Kohl et Angela Merkel, le dernier en tant que ministre de l'Intérieur de 2018 à 2021.

- Il y a 90 ans (1934): Décès de la physicienne et chimiste franco-polonaise Marie Curie. Exploratrice des rayonnements radioactifs, elle a découvert avec son mari Pierre Curie les éléments polonium et radium. Elle a été la première femme à recevoir le prix Nobel de physique en 1903, avec son mari Pierre et Henri Becquerel. Le prix Nobel de chimie lui a été attribué en 1911.

- Il y a 125 ans (1899): Naissance de l'acteur et scénariste zurichois Schaggi Streuli. De son vrai nom Emil Kägi, il a joué notammennt dans les films «Le Fusilier Wipf» (1938), «L'Inspecteur Studer» (1939) ou «Gilberte de Courgenay» (1941). Il est mort le 3 novembre 1980.

- Il y a 130 ans (1894): Le royaume d'Hawaï devient une république.

Le dicton du jour

Pour la Sainte-Berthe, se cueille l'amande verte

