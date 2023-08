blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

RENTREE SCOLAIRE: Alors que la rentrée scolaire approche à grands pas, les syndicats des enseignants romand et alémanique présentent ce jeudi à Berne un plan d'action pour rendre leur profession plus attractive. Ils rendront aussi publique une enquête sur la violence dont ils sont victimes.

Vu dans la presse

DEFENSE: Un ancien véhicule blindé suisse arrivé illégalement en Ukraine via le Danemark et l'Allemagne a été détruit dans la zone de guerre. Il s'agit d'un Eagle I qui avait été fabriqué à l'origine par l'entreprise Mowag à Kreuzlingen (TG) pour l'armée danoise, indique la Neue Zürcher Zeitung.

Onze de ces véhicules blindés sont, par le biais d'un intermédiaire allemand, arrivés en Ukraine, démilitarisés mais illégaux. Selon des blogueurs militaires ukrainiens, l'image montrant le véhicule détruit provient de la région de Zaporizhia, une zone actuellement âprement disputée dans le cadre de la contre-offensive ukrainienne.

UKRAINE: Michajlo Podoljak, l'un des principaux conseillers du président ukrainien Volodymyr Zelensky, appelle l'OTAN à livrer plus d'armes et plus rapidement. Plus vite cela sera compris à l'Ouest, plus vite la guerre prendra fin.

La Suisse pourrait également y contribuer. Elle devrait adhérer à la «coalition de la paix», c'est-à-dire aux «Etats qui comprennent comment cette guerre peut prendre fin», et veiller à ce que le droit international soit respecté en Ukraine, déclare-t-il dans une interview accordée au groupe alémanique CH Media.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 50 ans (1973): naissance de Fabrice Caro, dit Fabcaro, auteur de bandes dessinées, scénariste du dernier album d'Astérix, «L'Iris blanc».

- Il y a 80 ans (1943): naissance du conseiller en communication et ancien secrétaire général du PDC suisse Iwan Rickenbacher.

- Il y a 85 ans (1938): un avion «Condor» décolle de Berlin pour le premier vol sans escale au-dessus de l'Atlantique. Il atterrit à New York après 24 heures et 30 minutes.

- Il y a 95 ans (1928): naissance du chanteur et acteur américain Eddie Fisher ("Oh My Papa», «Any Time», le film «La Vénus au vison"). Il est décédé en 2010.

- Il y a 100 ans (1923): naissance de l'actrice américaine Rhonda Fleming ("Deux rouquines dans la bagarre», «Règlements de comptes à OK Corral").

- Il y a 110 ans (1913): signature du traité de Bucarest qui met fin à la guerre des Balkans.

- Il y a 230 ans (1793): inauguration du musée du Louvre à Paris.

Le dicton du jour

«A la Saint-Laurent, la pluie dans une main, le tison dans l'autre».

