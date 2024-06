Augmenter la TVA pour financer l'armée et l'AVS? L'idée fait son chemin

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

En augmentant la TVA de 1%, le sénateur Benedikt Würth envisage de consacrer 0,6 point de TVA à l'AVS et 0,4 point à «l'alimentation de l'armée pendant cinq ans». (image d'illustration) KEYSTONE

ATS

Les points forts du jour

COUTS DE LA SANTE: Le Conseil des Etats empoigne jeudi le deuxième paquet de mesures visant à freiner la hausse des coûts de la santé. Contrairement au National, il devrait soutenir l'une des mesures phares: les réseaux de soins coordonnés. Par ailleurs, les prestations des sages-femmes et des pharmaciens devraient être étendues.

BIODIVERSITE: Le comité contre l'initiative sur la biodiversité, lancée par plusieurs associations écologistes s'exprime jeudi sur un texte qu'il juge «extrême et inutile». Soutenue notamment par Pro Natura, Patrimoine Suisse et d'autres associations écologistes, l'initiative entend «préserver les milieux naturels et garantir les habitats des animaux et des plantes en Suisse». Cela alors que «près de la moitié des environnements naturels sont en danger et qu'un tiers des espèces animales et végétales sont à risque ou sont en voie de disparition dans notre pays».

COLLINE DU MORMONT: Le Conseil d'Etat vaudois présente jeudi matin son contre-projet à l'initiative «Sauvons le Mormont». Afin de répondre aux enjeux croisés de la préservation des ressources naturelles et de la lutte contre le dérèglement climatique, le gouvernement souhaite faire de l’économie circulaire des matériaux un pilier du développement du canton de Vaud. Il a ainsi élaboré une «stratégie volontariste, pionnière en Suisse romande», déclinée en plusieurs axes.

DIPLOMATIE: Les dirigeants du G7 seront réunis dès jeudi et jusqu'à vendredi en Italie pour un sommet essentiellement consacré à l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky participera aux discussions. Les participants doivent notamment débattre d'un projet américain visant à pérenniser dès maintenant l'aide à Kiev en utilisant les bénéfices tirés d'actifs russes confisqués.

TERRORISME: La cour d'assises spéciale de Paris rend son verdict jeudi soir au procès en appel de l'attentat de Nice, qui a fait 86 morts le 14 juillet 2016. L'avocate générale a requis 20 ans de réclusion, soit le maximum légal encouru, contre les deux accusés. Selon elle, les deux hommes ont apporté «un soutien logistique et idéologique» à l'auteur de l'attaque. La défense a de son côté exhorté la cour composée uniquement de magistrats professionnels à avoir le courage de les acquitter «faute de preuves» et parce que «le doute doit profiter à l'accusé».

MARCHÉ DE L'EMPLOI: Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, qui dirige le G20 cette année, est à Genève ce jeudi. Il doit s'exprimer dans l'après-midi lors de la première réunion de la Coalition mondiale de la justice sociale dans le cadre de la 112e Conférence internationale du travail.

AUJOURD’HUI, C’EST...: la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, une maladie rare, non transmissible et héréditaire qui existe dans le monde entier, mais est particulièrement fréquente en Afrique subsaharienne. Le thème de cette année est: «10 ans de Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme: une décennie de progrès collectifs». Toutes les infos sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

TVA: L'armée et les retraites pourraient être financées par une hausse de 1% de la TVA durant cinq ans. L'idée émane du sénateur Benedikt Würth (Centre/SG) qui a déposé une motion en ce sens, écrivent la NZZ et les journaux alémaniques du groupe Tamedia.

Cette mesure, qui porterait le taux normal de TVA de 8,1% à 9,1%, permettrait d'injecter 3,7 milliards de francs par année dans les caisses fédérales. M. Würth envisage de consacrer 0,6 point de TVA à l'AVS et 0,4 point à «l'alimentation de l'armée pendant cinq ans». La proposition est soutenue par plusieurs parlementaires influents du Centre, mais aussi du PS et du PLR.

SAUVETAGE: Air Glaciers et Air Zermatt resteront les seules compagnies à figurer dans le dispositif valaisan de sauvetage héliporté. Le Conseil d'Etat valaisan a rejeté les recours déposés par la Rega et Héli-Alps, écrit le Nouvelliste. Pour le président du gouvernement Christophe Darbellay, la procédure d'attribution du mandat a été «conforme au droit, à savoir sans arbitraire, ni violation des principes de la bonne foi et de la transparence». Les deux compagnies déboutées feront recours au Tribunal fédéral.

LA POSTE: Le Conseil fédéral devrait discuter vendredi de l'avenir de La Poste et de son service universel. Le conseiller fédéral Albert Rösti semble être revenu sur ses projets de ne plus obliger la Poste à distribuer le courrier le lendemain, selon les journaux alémaniques du groupe Tamedia. Le ministre des communications est en revanche disposé à assouplir les normes d'acheminement. Actuellement, 97% des lettres doivent arriver en temps voulu.

PHARMA: Les exportations suisses vers la Russie ont chuté en raison des sanctions imposées à Moscou. Elles se sont élevées l'an dernier à 2,6 milliards de francs, soit un quart du niveau de 2021, selon la Neue Zürcher Zeitung, qui cite les chiffres de l'Office fédéral des douanes (OFDF). En revanche, les ventes de produits chimiques et pharmaceutiques ont augmenté. Elles sont passées de 1,8 milliard de francs en 2021 à 2,3 milliards en 2022 et 2,1 milliards en 2023. La chimie-pharma représente désormais 80% du total des exportations helvétiques vers la Russie, contre la moitié avant la guerre.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 13.06.2024

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (1999): Le peuple et les cantons approuvent la nouvelle loi sur l'asile, ainsi que l'arrêté fédéral sur les mesures urgentes dans le domaine de l'asile et des étrangers (dispositions renforcées contre les sans-papiers). Ils disent aussi «oui» à la distribution médicale d'héroïne. C'est en revanche «non» à la suppression du quart de rente AI et à l'introduction de l'assurance maternité, qui échoue pour la troisième fois dans les urnes.

- Il y a 65 ans (1959): Naissance de l'écrivain franco-canadien Maurice G. Dantec, dont l'oeuvre mêle polar et science-fiction ("Cosmos Incorporated», «Les racines du mal"). Il est décédé en 2016.

- Il y a 75 ans (1949): Naissance du pilote de rallye français Thierry Sabine, fondateur du rallye Paris-Dakar. Il est décédé dans un accident d'hélicoptère le 14 janvier 1986 au Mali.

- Il y a 80 ans (1944): Naissance du diplomate sud-coréen Ban Ki Moon, 8e secrétaire général de l'ONU du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2016.

- Il y a 80 ans (1944): L'Allemagne nazie lance sa première offensive de V1 sur la Grande-Bretagne.

- Il y a 85 ans (1939): Naissance de l'entraîneur de ski autrichien Karl Freshner.

- Il y a 85 ans (1939): Naissance de l'illusionniste d'origine allemande Siegfried Fischbacher, membre du célèbre duo de magiciens «Siegfried & Roy». Il est décédé en janvier 2021 à Las Vegas.

Le dicton du jour

«Pour la Saint-Antoine, les jours croissent comme la barbe d'un moine».

ro, ats