Les points forts du jour

GRECE: La Grèce s'apprête jeudi à autoriser le mariage homosexuel et l'adoption d'enfants par des couples de même sexe, une réforme sociétale majeure portée par le gouvernement conservateur malgré l'opposition farouche de l'influente Eglise orthodoxe.

Ce pays méditerranéen où prédomine encore un modèle de famille traditionnel devrait devenir le 37e pays dans le monde, le 17e pays de l'Union européenne et le premier pays chrétien orthodoxe à légaliser l'adoption pour des parents de même sexe. «Un moment historique», jugent les associations LGBT+ et les couples homosexuels avec enfants.

PROCES: La Cour criminelle de Lucerne rend jeudi son jugement dans le procès d'une affaire de braquages d'une bijouterie en 2017 et 2019. Le butin présumé des six accusés atteint 20 millions de francs en montres de luxe et bijoux. Le Ministère public exige des peines allant de sept à onze ans de prison. Quatre d'entre eux, de nationalité étrangère, risquent en outre l'expulsion du territoire.

ENSEIGNEMENT: A Genève, la nouvelle conseillère d'Etat PLR Anne Hiltpold présente en milieu de journée ses mesures phares pour l'instruction publique, la formation et la jeunesse, un département dirigé par des socialistes pendant 20 ans. Quelques mois après son entrée en fonction, le contexte est tendu: les enseignants du cycle d'orientation ont récemment fait grève et un référendum vient d'être lancé contre une réduction de la durée de formation des enseignants du primaire.

FOOTBALL: L'aventure européenne reprend pour les deux derniers clubs suisses engagés sur la scène continentale, Young Boys et Servette. Le champion de Suisse en titre accueille le Sporting du Portugal dès 18h45 en 16e de finale aller de l'Europa League, alors que l'actuel 2e de la Super League 2023/24 reçoit les Bulgares de Ludogorets Razgrad à 21h00. La tâche du SFC semble sur le papier moins ardue que celle de YB.

Vu dans la presse

DEFENSE: La ministre de la défense Viola Amherd renonce à la Conférence sur la sécurité de Munich vendredi pour aller s'expliquer sur les finances de l'armée devant une commission du Parlement. «Nous avons invité l'armée et en l'état Viola Amherd et Thomas Süssli sont annoncés», confirme la Commission des finances du Conseil national au Temps.

Les autres départements n'ayant pas été informés de cette annulation, aucun autre conseiller fédéral ne se rendra au sommet international. Le tout nouveau secrétaire d'Etat à la Politique de sécurité, Markus Mäder, sera donc le plus haut représentant de la Confédération à Munich. L'absence de la Valaisanne est vue d'un mauvais oeil parmi les élus du Parlement, une représentation gouvernementale de la Suisse étant jugée nécessaire au vu de la situation géopolitique.

FISCALITE-VD: Les femmes sont bel et bien pénalisées par la solidarité fiscale entre ex-conjoints dans le canton de Vaud, dernier canton romand à appliquer cette règle. Contrainte par une demande au sens de la loi sur l'information, l'ACI a révélé les chiffres de 2019, indique le 24 Heures. Résultat, l'exception vaudoise permettant à l'Etat de poursuivre l'autre conjoint pour recouvrer une dette fiscale, même après séparation, vise une femme dans 99,4% des cas.

L'Association des familles monoparentales et recomposées et l'Association pour les droits des femmes envisagent d'amener une instance internationale, comme la Cour européenne des droits de l'homme, à reconnaître le caractère discriminatoire de la loi vaudoise.

ALIMENTATION: Le brasseur Chopfab Boxer est aux abois. L'entreprise, qui exploite des sites de production à Yverdon-les-Bains et Winterthour, a vu sa dette atteindre plusieurs millions de francs l'an dernier, écrit le 24 Heures. Le Covid et la hausse des coûts de l'énergie, des matières premières et des taux d'intérêt est en cause, selon son directeur Philip Bucher.

La Brasserie Locher, plus grande brasserie indépendante de Suisse basée en Appenzell, pourrait sauver Chopfab Boxer en devenant «actionnaire stratégique». Des discussions sont en cours. L'objectif serait de préserver les deux brasseries ainsi que les marques.

RESEAU ELECTRIQUE – GE: La surfacturation des SIG révélée mardi par la Cour des comptes a des répercussions politiques. La Commission de contrôle de gestion du Grand Conseil genevois pourrait se saisir de l'affaire, indique Le Temps. «Des discussions vont avoir lieu lundi 26 février», confirme le président de la commission, Thierry Cerutti, craignant que les révélations de la Cour ne soient que «la pointe de l'iceberg».

L'affaire va aussi s'inviter vendredi à l'ordre du jour de la Commission de l'énergie, qui veut auditionner la direction des SIG. Son directeur et son président, respectivement Christian Brunier et Robert Cramer, ont écrit mercredi aux deux commissions pour leur proposer une rencontre.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): Décès de l'actrice américaine Raquel Welch ("Un million d'années avant Jésus-Christ") à l'âge de 82 ans. Elle était l'un des grands sex-symbols du cinéma européen et américain dans les années 1960 et 1970.

- Il y a un an (2023): Nicola Sturgeon annonce sa démission du poste de cheffe du gouvernement écossais et de présidente du Parti national écossais (SNP).

- Il y a 15 ans (2009): Décès de l'acteur allemand Dirk Dautzenberg, connu pour ses seconds rôles dans des séries télévisées comme «Derrick» ou «Le Renard». Il était né en 1921.

- Il y a 25 ans (1999): Les services secrets turcs enlèvent au Kenya le chef du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), Abdullah Öcalan, et l'emmènent en Turquie. Öcalan sera condamné à mort, une peine commuée ensuite en prison à vie. Il est détenu sur l'île-prison d'Imrali dans la mer de Marmara.

- Il y a 70 ans (1954): Naissance de Matthew Abram Groening, le créateur de la série de dessins animés «Les Simpson».

Le dicton du jour

«A la Saint-Claude, regarde ton seau, tu ne le verras pas plus haut»

ro, ats