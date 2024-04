blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

SANTÉ: Le Syndicat des services publics (SSP) dépose jeudi les signatures contre la réforme sur le financement uniforme des soins. Le référendum attaque le système de financement uniforme des soins mis sous toit durant la session d'hiver par le Parlement. Le SSP craint que cette réforme ne donne trop de pouvoir aux assureurs maladie, ce qui pourrait entraîner une hausse des primes.

JURA: La ministre jurassienne des finances, Rosalie Beuret Siess, présente jeudi les comptes 2023 de l'Etat jurassien. Le canton n'a pas pu compter l'an passé sur les versements de la Banque nationale suisse (BNS) inscrits au budget. Il y a une semaine, le Gouvernement jurassien avait annoncé de nouvelles mesures pour économiser près de 12 millions cette année. Après le Jura, Neuchâtel sera le dernier canton romand à présenter ses comptes le 29 avril.

MUSIQUE: Le Montreux Jazz Festival doit révéler jeudi à 11h00 les noms des artistes de sa cuvée 2024, qui se déroulera du 5 au 20 juillet. Les 64 concerts «in» de cette 58e édition se joueront dans une version inédite, sur une scène posée sur le Léman et au casino, en raison des travaux au Centre des congrès. Le programme «off» sera, lui, dévoilé le 5 juin. Avec un parcours étendu sur les quais et de nombreuses scènes gratuites, le festival conservera sa capacité habituelle de 250'000 spectateurs.

UKRAINE: La communauté internationale occidentale continue à se pencher au chevet de l'Ukraine. Alors que Kiev est en difficulté militairement face à la poussée de l'armée russe et d'un manque de munitions se tient ce jeudi à Bruxelles la conférence «Ukraine's Future Summit», un sommet sur le renforcement des liens économiques entre l'Union européenne (UE) et l'Ukraine.

HOCKEY SUR GLACE: Battu 2-1 par les Zurich Lions mardi, le Lausanne HC doit réagir jeudi soir devant son public, lors de l'acte II de la finale de la National League de hockey sur glace. Le capitaine vaudois Michael Raffl et ses équipiers devront se montrer plus efficaces que lors du premier match, dans lequel ils n'ont notamment pas su profiter d'une supériorité numérique au début du deuxième tiers alors qu'ils menaient encore 1-0. Forts de leurs 9 succès en 9 matches joués dans les play-off, les Zurich Lions paraissent de leur côté de plus en plus sereins.

Vu dans la presse

SUISSE-UE: La situation de la Suisse n'est pas aussi bonne qu'imaginée, a estimé mardi le ministre suisse des affaires étrangères Ignazio Cassis lors d'un discours prononcé à l'université de Zurich et relayé jeudi par la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. La Suisse, a-t-il ajouté, doit regarder ce qui se passe dans le monde, un monde marqué par des «déplacements géopolitiques» qui entraînent des «incertitudes extraordinaires».

Or «le monde ne va pas bien» et la Suisse commence seulement à en ressentir les conséquences, a poursuivi le PLR tessinois. «Cela devient sérieux». Le conseiller fédéral a conclu sur un plaidoyer pour des relations réglementées avec l'Union européenne (UE).

ÉNERGIE: Les Suisses soutiennent massivement le développement des énergies renouvelables, selon un sondage de l'institut Sotomo commandé par le groupe électrique FMB et relayé jeudi par l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Selon l'enquête, 73% des personnes interrogées se disent favorables aux énergies renouvelables dans les Alpes. Le soutien le plus massif, plus de 80%, va à l'énergie hydraulique.

Quant aux installations de panneaux solaires dans les Alpes, elles ne récoltent plus que 61% d'avis positifs. Les habitants des plaines se déclarent plus enthousiastes pour les parcs solaires alpins, que ceux concernés par ces sites. Enfin, avec un taux d'acceptation de moins de 50%, l'énergie éolienne a plus de mal à s'imposer dans les régions alpines.

ÉNERGIE: Contrairement à ce qu'elle avait indiqué, la direction des Services industriels de Genève (SIG) avait été avertie dès 2018 de la surfacturation de l'électricité à Genève, affirment jeudi la Tribune de Genève et la télévision genevoise Léman bleu. A la mi-février, la Cour des comptes a révélé que les SIG ont surfacturé de 22 millions de francs l'électricité vendue entre 2008 et 2021, soit 5 francs par an et par client.

La direction de la régie publique avait alors indiqué ne pas avoir été mise au courant d'un dysfonctionnement avant 2023. Interrogée par le journal, elle confirme avoir reçu l'alerte d'un ancien cadre, mais, précise-t-elle, deux audits menés en 2018 et 2019 ont conclu à l'absence de dysfonctionnement.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 18.04.2024

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): un squelette de dinosaure de type Tyrannosaurus Rex est vendu aux enchères à Zurich, une première en Europe. Les os de 11,4 mètres de long et 3,9 mètres de haut, surnommé «Trinity», sont adjugés pour plus de 4,8 millions de francs à une fondation artistique d'utilité publique à Anvers.

- Il y a 25 ans (1999): les Suisses acceptent par 59,2% des voix la révision totale de la constitution fédérale. Le texte est approuvé par 12 cantons et deux demi-cantons, alors que 8 cantons et quatre demi-cantons le rejettent.

- Il y a 25 ans (1999): décès du mathématicien italo-américain Gian-Carlo Rota, considéré comme le fondateur de la combinatoire moderne.

- Il y a 30 ans (1994): naissance de l'acteur américain Moises Arias, le Rico de la série télévisée «Hannah Montana».

- Il y a 50 ans (1974): décès de l'écrivain français Marcel Pagnol ("Trilogie marseillaise», «Manon des sources», «La femme du boulanger").

- Il y a 60 ans (1964): naissance de l'auteure-compositrice-interprète française Zazie.

- Il y a 75 ans (1949): décès du patineur artistique suédois Ulrich Salchow, dix fois champion du monde et neuf fois champion d'Europe. Il est l'inventeur du saut Salchow, qu'il a mis au point lors de ses préparatifs pour le championnat du monde de 1910 à Davos. Il était né le 7 août 1877.

- Il y a 75 ans (1949): entrée en vigueur de la loi sur la république d'Irlande (Republic of Ireland Act) qui fait de l'Irlande une république et acte le retrait du Commonwealth.

- Il y a 80 ans (1944): naissance de l'agent du FBI Robert Hanssen, condamné en 2002 à la prison à vie pour espionnage au profit de la Russie.

- Il y a 90 ans (1934): ouverture de la Washateria de Fort Worth, au Texas, considérée comme la première laverie automatique publique au monde.

Le dicton du jour

«Avril fait la fleur, mai en a l'honneur».

