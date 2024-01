blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

La présidente de la Confédération suisse Viola Amherd, à droite, s'entretient avec Volodymyr Zelenskyy, président de l'Ukraine, le lundi 15 janvier 2024 à Kehrsatz, près de Berne, en Suisse. (KEYSTONE/POOL/Alessandro della Valle) KEYSTONE

Les points forts du jour

WEF 2024: Le président israélien Isaac Herzog s'exprimera ce jeudi devant le Forum économique mondial (WEF) à Davos (GR). Il est accompagné par des familles d'otages du Hamas.

RETRAITES: Les jeunes PLR défendent leur initiative sur les rentes sur laquelle les Suisses voteront le 3 mars. Ils veulent augmenter l'âge du départ à la retraite à 66 ans avant de le lier à l'espérance de vie. Cette hausse doit «sauver l'AVS de la ruine». Sans réforme, un trou de plusieurs milliards est attendu, indique le comité. Et les générations futures en paieront le prix. L'initiative «Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne» (initiative sur les rentes) doit décharger l'AVS et donner une perspective aux jeunes.

Vu dans la presse

WEF2024: La Russie accueille froidement le projet de Conférence sur la paix de la Suisse. «Un prétendu Sommet de la Paix en l'absence de la Russie ne sera qu'une nouvelle série de consultations stériles qui n'aboutiront à aucun résultat concret», a indiqué l'attaché de presse à l'ambassade de Russie à Berne, Vladimir Khokhlov, aux titres romands du groupe Tamedia.

Il regrette que la Russie n'ait pas été consultée, ni invitée à l'organisation de cette conférence et considère que la Suisse n'a pas une position neutre.

SURVEILLANCE: La police fédérale (Fedpol) n'est pas tenue d'informer le public sur l'existence ou non d'un accord passé avec l'entreprise israélienne NSO Group, qui commercialise le logiciel espion controversé Pegasus. Un arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 9 janvier, dont Le Temps a obtenu une copie, confirme cette information.

L'avocat valaisan Sébastien Fanti avait recouru devant le TAF après que Fedpol lui ait refusé l'accès à un éventuel accord passé avec NSO Group. L'affaire Pegasus avait fait grand bruit en 2021 lorsqu'un consortium de journalistes avait révélé comment 11 Etats se sont servis du logiciel pour cibler des militants des droits humains, journalistes et politiciens.

ENTREPRISES: L'ancien chef de la division Commerce de Migros Dieter Berninghaus a, en parallèle de cette fonction, obtenu des millions en conseillant le groupe immobilier Signa. Un contrat avec un paiement forfaitaire de 5,2 millions d'euros a été signé entre 2013 et 2014 via la société de conseil de son épouse, indiquent les titres alémaniques du groupe Tamedia.

La fonction de conseiller de M. Berninghaus devait rester confidentielle, selon le document. Migros n'a pas souhaité commenter l'existence d'un éventuel conflit d'intérêts. Dieter Berninghaus a quitté sa fonction au sein du commerce de détail en 2016 pour rejoindre Signa la même année.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 15 ans (2009): Les forces israéliennes décrètent un cessez-le-feu unilatéral mettant fin à l'opération «Plomb durci» lancée depuis le 27 décembre 2008 contre le Hamas dans la bande de Gaza.

- Il y a 30 ans (1994): Deux millions de dollars sont découverts dans un coffre enterré en pleine campagne près de Lugano. Il s'agit d'un «trésor» de la mafia sicilienne qui a pu être trouvé grâce aux révélations d'un «repenti» venu exprès de Palerme.

- Il y a 75 ans (1949): Naissance du designer et architecte d'intérieur français Philippe Starck (presse-agrumes «Juicy Salif», tonneau-siège «Bubu").

Le dicton du jour

«Poussière de janvier, abondance au grenier»

ro, ats